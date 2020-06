In Herne hat eine Lagerhalle gebrannt. Die Feuerwehr war die ganze Nacht über mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Feuerwehr-Einsatz Herne: Lagerhalle in Flammen - Gasflaschen explodierten

Herne. Die Lagerhalle einer Dachdecker-Firma in Herne ist in der Nacht ausgebrannt. Mehrere Gasflaschen explodierten. Menschen erlitten einen Schock.

Beim Brand einer 800 Quadratmeter großen Lagerhalle einer Dachdecker-Firma in Herne sind mehrere Gasflaschen explodiert. Es habe mehrere Knalle gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Mittwoch. Zwei Menschen erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Die Feuerwehr war um kurz nach Mitternacht zu dem Großbrand in der Straße „Op der Heide“ im Stadtbezirk Wanne gerufen worden. Obwohl die Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort waren, stand die Halle bereits in Vollbrand. Aus einem angrenzenden Wohngebäude retteten die Feuerwehrleute eine Frau, sie blieb unverletzt, teilte ein Stadtsprecher am frühen Morgen mit.

80 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohn- und weitere Firmengebäude. Sie konnten aber nicht verhindern, dass das Hallendach weitgehend einstürzte. Der Brand war gegen 3 Uhr unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten aber die ganze Nacht über.

Wegen der starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung wurden Anwohner über das Radio und die Warn-App NINA aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Schadstoffe wurden in der Luft nicht festgestellt, wie der Sprecher der Stadt Herne sagte.

Die Polizei hat die Ermittlingen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.