Herne: Grundschulen schicken Zusagen für Anmeldungen raus

Die Grundschulen in Herne verschicken in den kommenden Tagen die Zusagen für die Erstklässler, die im Sommer eingeschult werden. Bereits vor einigen Wochen wurden Eltern informiert, deren Kinder Pech hatten. Mehrere Schulen werden mit einem Überhang starten.

Das Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2020/21 schreitet voran. Im Oktober hatte die Stadt bereits erste Anmeldezahlen veröffentlicht, bei dem es an fünf Herner Grundschulen zu einem deutlichen Überhang an Schülern gekommen ist. Vor den Weihnachtsferien haben deshalb einige Eltern Post mit einer Absage bekommen und mussten ihr Kind in den vergangenen Wochen an einer anderen Grundschule anmelden.

In Herne laufen noch 17 Widersprüche von Eltern

„An der Sonnen- und der Claudiusschule gab es sehr viele Überhänge. Viele Kinder konnten aber etwa an die Horstschule umgeleitet werden“, erklärt Martina Trappe, Abteilungsleiterin im Schulamt. Von der Schillerschule und der Katholischen Grundschule Bergstraße seien Kinder an die Kolibri-Schule verwiesen worden. „In Herne-Mitte ist es eng“, so Martina Trappe. Hier müssten weitere Schulplätze geschaffen werden.

Durch Verschiebungen konnten die deutlichen Überhänge an einzelnen Schulen besser verteilt werden. An neun Schulen gibt es weiterhin weniger Plätze als Anmeldungen (siehe Tabelle). Leichte Verschiebungen könnte es noch geben, da die Stadt weiterhin auf die Anmeldungen einzelner Familien warte, erläutert Trappe. Zudem laufen derzeit noch 17 Widersprüche von Familien, die eine Absage der Schule nicht akzeptieren möchten. Diese seien meistens aber erfolglos, weiß die Abteilungsleiterin im Schulamt.

Zusagen für die Grundschule werden nun verschickt

Sie gibt Entwarnung: Wer bisher keine Absage für seine Wunsch-Grundschule bekommen hat, kann sich freuen. Einige Schulen werden mit einem leichten Schüler-Überhang ins Schuljahr starten, wobei keine Schule die Bandbreite, wie groß eine Klasse sein darf, überschreiten werde. Die Zusagen sollen in den kommenden Tagen verschickt werden.