Herne: Händler trotzen vor Weihnachten der Online-Konkurrenz

Kurz vor dem Ende des Weihnachtsgeschäfts zeigt sich der Einzelhandel in Herne zufrieden mit den Umsätzen. Die Konkurrenz durch das Internet sei groß, Einnahmen gingen dadurch verloren, heißt es. Aber: Der Handel stelle sich immer mehr auf den Online-Handel ein, außerdem bewege sich was in Herne.

„Die Umsätze vor Weihnachten sind nicht mehr so hoch wie vor zehn Jahren“, sagt Elisabeth Röttsches, Chefin des Einzelhandelsverbands. Grund sei der Internet-Handel. Das spüre man in den Innenstädten, die vor dem Fest nicht mehr so voll seien wie früher. Die Geschäfte stellten sich aber mehr und mehr darauf ein. Sie schraubten am Waren-Angebot, setzten verstärkt auf Beratung, bauten ihren Service aus. Das komme den Kunden zugute, die in die Geschäfte gingen, so die Buchhändlerin. Sie selbst hat ein Café in ihre Buchhandlung Koethers & Röttsches integriert – erfolgreich.

Kunden kauften wegen des Wetters weniger vor dem Rechner

Chefin des Einzelhandelsverbands: die Buchhändlerin Elisabeth Röttsches. Foto: Julia Tillmann / Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Angesichts dieser Situation sei das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr mindestens zufriedenstellend, wenn nicht sogar gut gelaufen, meint Elisabeth Röttsches. Das meint auch Jens Rohling, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wanne. Es habe in diesem Jahr „kein Eis und Schnee“ gegeben und „viele trockene Perioden“. Deshalb hätten die Kunden weniger am Rechner, dafür aber in den Geschäften eingekauft. Dabei, so der Weinhändler achteten sie durchaus auf Qualität: „Die Menschen sind bereit, ein paar Euro mehr auszugeben“, sagt Rohling. Und das könnten sie, weil sich das Waren-Angebot sehen lassen könne, sagt Elisabeth Röttsches für den Einzelhandelsverband: „Man kann in Herne Geld ausgeben – auch viel.“

Zufrieden ist auch Thomas Bendik vom Elektrofachgeschäft Drüke + Loskill. Die Bahnhofstraße sei gut besucht und entwickele sich immer besser, so etwa durch das benachbarte City-Center, das renoviert wurde. „Ich freue mich, wenn auch das ehemalige Hertie-Haus fertig wird“, so der Geschäftsführer, der durch das künftige Geschäftshaus „Neue Höfe“ auf neue Kunden setzt.

Weihnachtsmarkt zieht durchwachsene Bilanz

Eine durchwachsene Bilanz ziehen die Händler des Weihnachtsmarktes in Herne-Mitte wegen des schlechten Wetters an den Wochenenden. „Keine große Rolle“ hat das für Christian Wachsmann gespielt. Mit seinen beiden Ständen „Braterei“ und „Schickeria“ ist er in diesem Jahr zum 18. Mal in Herne dabei. Seine Stammkundschaft sei dementsprechend groß, berichtet Wachsmann. Der Regen sei zwar ärgerlich gewesen, „aber die meisten unserer Kunden hat das nicht abgeschreckt.“

Lokales Weihnachtsmarkt mit durchwachsener Bilanz Ein durchwachsenes Fazit ziehen die Händler des Weihnachtsmarktes auf dem Robert-Brauner-Platz. Grund dafür: das schlechte Wetter im Advent. Vor allem die Wochenenden, von denen sich die meisten der Budenbesitzer viel versprochen haben, seien sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Auch Holger Wennrich, Geschäftsführer des Stadtmarketings, weiß, dass es wetterbedingt schlechtere Tage in diesem Jahr gab. Nichtsdestotrotz „können wir sagen, dass es uns der Cranger Weihnachtszauber nicht schwerer gemacht hat“, fasst Wennrich zusammen.

Ebenfalls durch ihre vielen Stammkunden kann Melli Fischer von der „Crêpes Lounge“ ein positives Fazit ziehen. „80 Prozent der Kunden kennen mich bereits. Ich stehe seit zehn Jahren hier auf dem Weihnachtsmarkt.“ Mit den verregneten Tagen müsse sie professionell umgehen, sagt sie. „Wir können den Verlust, den wir an diesen Tagen machen, natürlich nicht an unseren Kunden auslassen.“

Verluste verzeichne auch Hanno Dähne von „Hannos Bierstand“. Gerade in den Mittagsstunden habe er so gut wie keinen Umsatz gemacht. In den Abendstunden und den letzten zwei Wochen sei es deutlich besser gelaufen. „Vor allem wenn gute Bands spielen und hier viel los ist, hat das große Vorteile für uns.“ Für das nächste Jahr werde er sich allerdings eine andere Lösung einfallen lassen müssen: So wie jetzt werde es seinen Stand nicht noch einmal geben, so Dähne.