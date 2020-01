Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herne hat 540 Millionen Euro Altschulden

Der Schuldenstand der Stadt Herne hatte mit 1,1 Milliarden Euro zuletzt einen neuen Höchststand erreicht. Die Altschulden, also die so genannten Liquiditätssicherungskredite, betrugen Ende 2018 rund 540 Millionen Euro. Hinzu kommen die Investitionskredite für die Modernisierung der städtischen Infrastruktur, darunter für Gebäude, Straßen und Brücken, aber auch für die Pensionslasten.

Seit vielen Monaten drängen die klammen Kommunen in Deutschland Bund und Land, eine Lösung für die Altschulden zu finden. „Die Schulden werden wir in den nächsten 100 Jahren nicht los, wenn wir keine Hilfe bekommen“, sagte Stadtkämmerer Hans Werner Klee 2019 zur WAZ. Das Loch sei deshalb so groß in Herne, weil Bund und Land den Städten über die Jahre immer mehr Aufgaben aufgebürdet hätten, die Geld kosteten, etwa die Unterbringung von Flüchtlingen. Erstattet worden sei fast immer viel zu wenig, so Klee