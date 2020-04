Herne: Herner von siebenköpfiger Gruppe ausgeraubt

Drei Herner sind auf der Sodinger Straße in Herne ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In Herne ist es am Mittwoch, 15. April, gegen 23 Uhr zu einem Straßenraub in Herne gekommen. Ein Herner Trio (18/27/29) war fußläufig im Bereich der Sodinger Straße unterwegs, teilt die Polizei mit. Hier wurden die drei Männer von sechs bis sieben unbekannten Kriminellen angehalten. Diese forderten unter Androhung von Gewalt Bargeld.

Nachdem ihnen eine geringe Menge Geld übergeben wurde, kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen wurde der 18-Jährige mit einer Flasche geschlagen. Ohne weitere Beute flüchteten die Personen der größeren Gruppe in Richtung Bochumer Straße. Laut Polizei wurden sie wie folgt beschrieben: circa 18 bis 25 Jahre alt, eine Person war etwa 1,90 Meter groß, hatte einen längeren Bart und war mit einem schwarzen Pullover bekleidet. Ein anderer Unbekannter war etwa 1,75 Meter groß, ebenfalls Bartträger und trug ein weißes T-Shirt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der 18-jährige Herner wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/ 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.