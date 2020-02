Herne: Hier können Pärchen ihren Valentinstag verbringen

Herne. Am Freitag ist Valentinstag. Wir verraten vorab, was Verliebte an dem Tag in Herne unternehmen können und wo es Last-Minute-Geschenke gibt.

Valentinstagsmenü, Herz-Schokolade oder Liebesschloss – wer seinen Partner oder seine Partnerin am Valentinstag mit einem besonderen Ereignis überraschen will, findet in Herne einige Gelegenheiten dafür.

Restaurants

Ollis Restaurant, Am Revierpark 40, im Gysenbergpark lädt zu einem Menü für Verliebte ein. Mit Schwarzwurzel-Creme-Suppe, Kräuterlachs mit Mandelpüree, Kalbsbrust mit Safransauce und Apfel-Waffel-Törtchen will das Restaurant den Gästen an diesem Tag etwas Gutes tun. Inklusive Getränke kostet das Menü pro Person 49,90 Euro. Ein Tisch sollte vorab reserviert werden unter info@ollis-restaurant.com oder 02323/956 99 77.

Auch in diesem Jahr bietet das Forsthaus , Gysenbergstraße 79, wieder ein Valentinstagsmenü an. Pro Person kostet das Menü inklusive Getränke 28,90 Euro. Darin enthalten sind eine Vorspeise (Herzblattsuppe mit Blätterteighaube), ein Hauptgericht (Hähnchenbrust „Supreme“ auf Rucolarisotto und Mango-Chutney mit frischem Parmesan oder Island-Lachs mit Sesamkruste, Kartoffeltrüffelstampf und Zuckerschoten) und ein Dessert (Hausgemachtes Rosé-Champagnersorbet auf Beerentriologie). Reservierungen nimmt das Restaurant unter 02323/644 47 entgegen.

„Love is in the air“, heißt es auch im Extrablatt an der Bahnhofstraße. Dort bekommen Verliebte ein Menü, das mit dem First Kiss (Secco) beginnt, mit einem Vorspiel (Avocado-Mango-Tartar) weitergeht, zum Höhepunkt (Kalbsinvoltini) kommt und mit einer süßen Versuchung (Kaiserschmarrn) endet. Das Menü kostet 34,90 für zwei Personen, ab 18 Uhr. Tickets sind ab sofort im Extrablatt erhältlich.

Hotel

Lokales Menü-Karussell ist eine Alternative Am Valentinstag, Freitag, 14. Februar, läuft in Herne übrigens auch noch das Menü-Karussell. Wer am Valentinsabend schon anderes im Sinn hat, der kann Karussell-Menüs noch bis zum 31. März genießen. Dabei machen in Herne und Wanne-Eickel folgende Restaurants mit: das Café & Restaurant am Eickeler Park, die Elsässer Stube, das Forsthaus Gysenberg, die Gute Stube im Herner Parkhotel, das Restaurant Haus Galland und das Rosmarino.

Wer nicht nur ein Essen genießen möchte, sondern auch noch eine Übernachtung im Hotel hinten dranhängen will, wird im Parkhotel fündig. Dort können Paare – nicht nur am Valentinstag – das Arrangement „Zeit zu zweit“ buchen. In dem Übernachtungspreis von 103 Euro pro Person enthalten sind unter anderem eine Übernachtung mit Frühstück im Komfort Doppelzimmer, ein Abendessen mit 3-Gang-Menü sowie die Nutzung des Saunabereichs.

Gottesdienst

Für diejenigen, die es lieber etwas besinnlicher mögen, ist der Valentinstagsgottesdienst der Gemeinde Peter und Paul, Kirchstraße 70, eine Alternative. Unter dem Motto „Liebe heißt gemeinsam auf dem Weg sein!“ lädt die Gemeinde am Freitag um 20 Uhr alle Paare – unabhängig davon, ob frisch verliebt, jung oder schon lange verheiratet – ein. Aber auch die, die über Liebe neu nachdenken wollen, sind in dem etwas anderen Gottesdienst willkommen. Das Thema diesmal: „Ihr seid das Licht der Welt“. Dabei sind alle Gäste eingeladen, ihre Tauf-, Kommunion-, oder Hochzeitskerze oder eine Kerze, die für das Paar von Bedeutung ist, mitzubringen.

Last-Minute-Geschenke

Oft sind es die kleinen Dinge, die zählen. Wer seinem Partner oder seiner Partnerin eine Freude bereiten möchte, wird in einigen Läden in der Herner Innenstadt fündig. Noch gibt es nur wenige rote Rosen bei Blumen Risse. „Aber in ein paar Tagen wird hier alles damit voll sein“, sagt eine Verkäuferin. Auch das Schaufenster von Wiacker steht ganz im Zeichen der Liebe. Schokoladenherzen und Marzipanrosen sind nur einige der Valentinstagsangebote der Konditorei. Die Parfümerien Douglas, Pieper und Rituals bieten als Geschenkideen besondere Duft- und Kosmetik-Angebote an.

Liebesschlösser

Die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal hinter der Künstlerzeche ist ein Wallfahrtsort für Verliebte geworden. Seit 2014 hängen Paare ein Schloss mit ihren eingravierten Namen an das Geländer der Brücke und schmeißen den Schlüssel in den Kanal als Zeichen der ewigen Liebe. Wer also am Valentinstag seine Liebe für immer in Wanne-Eickel verankern möchte, kann seinen Partner oder seine Partnerin mit einem Schloss mit eingravierten Initialen überraschen.