Herne im Jahr 2029 - ein gewagter Blick zurück nach vorn

Das Jahr 2019 ist nur noch wenige Stunden alt, seit Tagen gibt es Rückblicke. Allerdings neigt sich auch Jahrzehnt dem Ende zu. Doch die WAZ blickt nicht zurück, sondern nach vorn. Ein ganzes Jahrzehnt. Zugegeben: ein kühnes Unterfangen. Im Jahr 2006 versuchten Experten einen Blick ins Jahr 2031. Obwohl es das Internet damals schon gab: Niemand der Autoren hatte einen Hauch von Ahnung, wie rasant die Informationstechnologie und die Datenvernetzung wachsen würden. Wir wagen trotzdem den Blick zehn Jahre voraus. Manche Vorhersage mag abstrus sein, manche furchteinflößend - und bei mancher Vision mag der Wunsch Vater des Gedanken gewesen sein. Das wird also das Jahr 2029 in Herne gewesen sein.

Daten

Die Datenvernetzung ist rasant vorangeschritten. Wer einen Bus der HCR betritt, wird automatisch gescannt, und der entsprechende Betrag wird beim Aussteigen vom Konto abgebucht. Allerdings: Das geht nur in Herne. Noch immer gibt es im Ruhrgebiet keinen ÖPNV aus einem Guss. In Supermärkten gibt es keine Kassen mehr, auch dort wird gescannt. Da Bargeld immer weniger eine Rolle spielt, ist die Zahl der Sparkassen-Filialen weiter gesunken. Immer mehr Menschen haben statt eines Smartphone einen Chip unter der Haut implantiert.

Verkehr

In der Herner Innenstadt ist ein Parkhaus für Fahrräder und E-Bikes entstanden, Fassungsvermögen: 3000 Räder. Dazu gibt es Duschen und Umkleidekabinen. Lieferverkehre in beiden Innenstädten sind nur mit Elektromobilen erlaubt. Herne nimmt als erste deutsche Stadt einen neuen Straßenbelag in Betrieb, mit dem Autos ihre Batterien laden können. Die Technologie wurde von der Carrera-Bahn abgeschaut.

Lokales 30.000 WAZ Online-Abos Die Herner WAZ begrüßt den 30.000. Online-Abonnenten. Zwölf Redakteure und drei Fotografen können selbst recherchierte Berichte im Stundentakt veröffentlichen. Das WAZ-Facebookprofil wurde bereits vor Jahren stillgelegt, nachdem ein Fakenews-Skandal Facebook in der Bedeutungslosigkeit versinken ließ.

Wohnen

Die Hochhaussiedlung an der Emscherstraße wird bundesweit zum Wohnprojekt des Jahres gewählt. Ein Gebäude ist abgerissen und in eine Grünfläche verwandelt worden. Die anderen Gebäude sind renoviert worden und haben nun einen Concierge, der jeden Bewohner persönlich begrüßt. Der frühere Besitzer Altro Mondo ist enteignet und aufgelöst worden. Nach einer Gesetzesänderung erreichte Altro Mondo ein Brief mit den Worten: „Sie haben sich als ungeeignet zum Bewirtschaften einer Wohnimmobilie erwiesen...“

Das Gelände von General Blumenthal als Ort eines olympischen Medienzentrums? Eine Vision für 2029. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Olympische Spiele

Das Ruhrgebiet hat tatsächlich den Zuschlag für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2032 bekommen. In Herne laufen die Vorbereitungen zur Errichtung des Medienzentrums. Es soll auf dem Gelände von General Blumenthal entstehen, als Zwischennutzung bis zur endgültigen Entwicklung. Die Gebäude bestehen aus umweltfreundlichen Hartfaserplatten, für die auch Stoffreste verwendet werden. Im Sommer 2029 hat auch der Abriss des Kraftwerks Shamrock begonnen.

Arbeitslosigkeit

Oberbürgermeister und Agentur für Arbeit verkünden, dass die Arbeitslosigkeit unter die Marke von sechs Prozent gesunken ist. Demgegenüber sind offene Stellen auf Rekordniveau - weil immer mehr Babyboomer in den Ruhestand gehen. Das Jobcenter präsentiert Start-ups, die in die oberen beiden Etagen ziehen. Für die Betreuung von Langzeitarbeitslosen ist das Gebäude an der Koniner Straße zu groß geworden.

Der „Spiegel“

Der „Spiegel“ schreibt über das erstaunliche Aufblühen jener Stadt, die er 2019 noch in den dunkelsten Farben gezeichnet hatte. Schwerpunkt der Betrachtung: der Zuzug. Eine Faktor dafür: das WeHouse-Konzept, dass inzwischen auf alle anderen leerstehenden Bunker in der Stadt übertragen wurde.

Aus den Demonstrationen des Bündnisses Herne könnte sich bis 2029 ein Kulturfestival entwickelt haben. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Bündnis Herne

Das Bündnis Herne trifft sich zum 500. Mal auf dem Robert-Brauner-Platz. Längst hat sich das Treffen zu einem Kulturfestival entwickelt, nachdem die besorgten Bürger schon 2020 ihre Treffen eingestellt hatten. Jeden Dienstag können sich am Rondell Nachwuchskünstler präsentieren. Eine Gruppe möchte eine Choreographie mit gelb-roten Fahnen präsentieren. Die Organisatoren lehnen dankend ab.

Umwelt

Die Stadt Herne feiert die Pflanzung des 5000. Baumes. Sie hatte 2020 ein großes Aufforstungsprogramm begonnen, nachdem Baumfällungen zu einem großen Thema im damaligen Kommunalwahlkampf geworden waren. Im Zuge des Programms wird jede noch so kleinste Fläche genutzt, um Bäume anzupflanzen.