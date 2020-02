Herne: Karikaturen zeigen die grausamen Seiten der Flucht

Herne. „Ein Ort. Irgendwo.“ heißt die Wanderausstellung, die gerade in der VHS Station macht. Karikaturen beschäftigen sich mit Flucht und Migration.

Nie zuvor waren laut UN-Flüchtlingsorganisation weltweit so viele Menschen auf der Flucht oder sind aus anderen Ursachen aus ihrer Heimat migriert. Die Organisation schätzt die Zahl auf weltweit 60 Millionen Menschen. Die Karikaturen, die ab sofort im Foyer der Volkshochschule in Herne hängen, beschäftigen sich genau mit diesem Thema und lassen ihre Betrachter nachdenklich zurück.

319 Künstler aus der ganzen Welt – einige davon selbst mit Fluchterfahrungen – zeigten in einem Karikaturen-Wettbewerb ihre Eindrücke zum Thema Flucht, Migration und Fluchtursachen. Etwa 80 Werke wurden für die Ausstellung ausgesucht und sind in der VHS zu sehen.

Wettbewerb soll öffentliche Wahrnehmung ändern

„Jede Minute fliehen 25 Menschen auf der Welt“, erklärt Markus Heißler vom Eine Welt Zentrum. Gemeinsam mit Heike Bandholz von der VHS hat er die Ausstellung der Exile-Kulturkoordination nach Herne geholt. Bei der Ausstellung lohne es sich, auch mal genauer hinzuschauen, sagt Heißler. „Da hat man manchmal schon einen Kloß im Hals.“ Er spricht dabei unter anderem von einer Karikatur, die einen Kuchen zeigt, der sich in wenige große Stücke aufteilt, die an nur wenige Menschen verteilt werden. Den Rest des Kuchens müssen sich tausende Menschen teilen.

Lokales Ausstellung ist bis Ende März zu sehen Im Rahmen des internationalen Karikatur-Wettbewerbes „Ein Ort. Irgendwo.“ hat die EXILE-Kulturkoordination Künstler aus aller Welt dazu aufgerufen, ihre Erfahrungen, Eindrücke und Sichtweisen zum Thema Flucht und Migration in künstlerischer Form umzusetzen. Die Karikaturen sind noch bis zum 31. März im Foyer der VHS, Willi-Pohlmann-Platz 1, zu sehen. Die Exile-Kulturkoordination ist eine Non-Profit-Agentur für internationale Projekte. Seit der Gründung hat die Organisation acht Karikatur-Wettbewerbe durchgeführt und daraus Wanderausstellungen zu Themen wie Arbeits-Migration, Rassismus, Ökologie oder Frauenrechten entwickelt.

„Wir wollten mit dem Wettbewerb die öffentliche Wahrnehmung verändern“, sagt Christine Link von der Exile-Kulturkoordination, die den Wettbewerb 2018 ausgeschrieben hatte. „Oft ist das Thema noch immer mit Angst besetzt – wir wollen die Schicksale auf der Flucht verdeutlichen und zeigen: Hinter jedem Schicksal steckt immer ein Mensch“, so Link.

Die Ausstellung als Sprachrohr für Stimmen aus aller Welt

Diese Karikatur ist vom Künstler Assad Bina Khahi. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Mit den Fragen „Wo finden wir Ansatzpunkte zur Beseitigung der strukturellen Ursachen für Armut?“ oder „Wo finden sich Ansätze, die ein Leben in Würde und Sicherheit und die Verwurzelung in einer neuen Heimat ermöglichen?“ haben sich die Künstler dem Thema genähert. 319 Menschen aus 64 Ländern haben 671 Bilder eingeschickt. Die Ausstellung soll somit ein Sprachrohr für Stimmen aus aller Welt sein, so Link.

Die Ausstellung zeige, dass Flucht ein Thema sei, dass sich durch alle Gesellschaften und alle Länder ziehe, sagt Bandholz. „Natürlich führt das auch dazu, dass es zu gesellschaftlichen Konflikten kommt.“ Sie rät, sich für eine Besichtigung der Ausstellung viel Zeit zu nehmen. „Die Karikaturen haben eine starke Aussagekraft.“ Bekanntes neu sehen und Unbekanntes entdecken, das sei das Ziel der Wanderausstellung, sagt sie. Die Karikaturen illustrieren das breite Spektrum des Themas Flucht und Migration, die Schwierigkeiten, Hürden und den Schmerz, die Heimat und Familie zu verlassen sowie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Über die Karikaturen ins Gespräch kommen

Die Bilder thematisieren aber eben auch die Kritik an strukturellen Bedingungen und Hindernissen. „Die Ausstellung soll für Denkanstöße sorgen und den Diskurs zum Thema Flucht und Migration antreiben“, so Heißler.

Besonders spannend sei die Ausstellung auch für die Teilnehmer der vielen Sprachkurse, die regelmäßig in der VHS stattfinden. „Wir haben besonders viele Syrer in den Kursen“, sagt Bandholz. Sie wünsche sich, dass man durch die Karikaturen ins Gespräch kommt. „Ein Bild sagt manchmal einfach mehr als tausend Worte.“