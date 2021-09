La Signora gastiert mit ihrem neuen Programm in den Flottmann-Hallen.

Kultur Herne: Komödiantin La Signora kommt in die Flottmann-Hallen

Herne. Mit ihrem neuen Programm ist die Sängerin und Komödiantin La Signora in den Herner Flottmann-Hallen zu Gast. Worauf sich Besucher freuen können.

Die Sängerin und Komödiantin Carmela De Feo, alias La Signora, kommt in die Flottmann-Hallen. Am Mittwoch, 15. September, spielt sie dort ab 20 Uhr ihr neues Programm „Allein unter Geiern“. Darin will die Künstlerin zeigen, dass Schicksal durchaus Spaß machen kann.

Wenn das Leben in ruhigen Bahnen verläuft, sei La Signora zur Stelle und stelle die Weichen auf Chaos, heißt es in der offiziellen Ankündigung. Und weiter: „Was auch immer das Leben für einen bereit halten mag, ob Lottogewinn oder Unfall, dank La Signora ist der Unterschied nicht so groß.“ Allen Geiern müsse klar sein: Um sich auf eine Henkersmahlzeit zu freuen, brauche man schon eine gute Portion Galgenhumor.

Herne: Für den Besuch der Veranstaltung ist ein 3G-Nachweis nötig

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt 14 Euro (jeweils zzgl. Gebühren). An der Abendkasse sind die Karten für 25 Euro, ermäßigt 20 Euro, zu haben. Tickets sind erhältlich über www.proticket.de oder in allen Ticketshops mit Anbindung an dieses System. Für den Besuch der Veranstaltung ist ein 3G-Nachweis erforderlich.

