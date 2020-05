Herne: Kultur-Open-Air lädt zu einem Clownsabend ein

Boris Bronski steht am Freitag auf der Bühne der Kultur-Open-Airs in Herne.

Herne. Das Kultur-Open-Air in Herne geht in die nächste Runde. Die Zuschauer erwartet ein Clownsabend an der Bühne hinter den Flottmann-Hallen.

Das Kultur-Open-Air an den Flottmann-Hallen in Herne geht in die nächste Runde. Am Freitag, 29. Mai, gibt es einen Clownsabend mit Boris Bronski und Mon Oncle le bossu. „Visuelle Comedy, Humor und Komik ohne große Worte, dafür stehen an diesem Abend zwei wunderbare, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Clowns und Mimen aus der Region, die dennoch unterschiedlicher kaum sein könnten“, heißt es in einer Ankündigung.

„Glöckner von Notre Dame“ des Straßentheaters

Boris Bronski ist ein Produkt aus Habbe & Meik. Seit über 25 Jahren versetzten die beiden Maskenclowns die Menschen immer wieder „in wahre Begeisterungsstürme“. Michael Aufenfehn alias Meik, Pantomime und Clown aus Essen und Erfinder und Erbauer des Maskenpanoptikums, stehe an diesem Abend als Solist mit seinen Figuren auf der Bühne. Sein „Boris Bronski“ stehe in wechselnden Rollen und Masken für den Archetypus Mensch in seinem Kampf mit den banalen Tücken des Alltags.

Mon Oncle le bossu sei eine Art „Glöckner von Notre Dame“ des Straßentheaters, heißt es weiter. „Eine liebenswerte Charaktere mit ausdrucksstarker Mimik, dessen Stimmung ständig zwischen himmelhochjauchzend, diabolisch grinsend und tieftraurig wechselt.“

Los geht es um 19.30 Uhr auf der Bühne hinter den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5. Eintritt: 10 Euro. Karten sind ausschließlich online erhältlich über www.proticket.de.