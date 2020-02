Unfall Herne: Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Constantin

Herne. Drei Fahrzeuge sind am Donnerstagnachmittag an einem Unfall in Constantin beteiligt gewesen. Zum Glück wurden die Insassen nur leicht verletzt.

Nur leicht verletzt haben am Donnerstagnachmittag die Insassen dreier Autos einen Verkehrsunfall an der Voßstraße in Herne-Constantin überstanden.

Der Unfall ereignete sich laut Feuerwehr um 17.05 Uhr. Dabei lösten die Airbags der beteiligten Fahrzeuge aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes aus. Drei erwachsene Fahrer und zwei Kinder als Beifahrer wurden leicht verletzt, konnten sich aber nach Begutachtung durch den Rettungsdienst nach Hause begeben.

Passanten missachten Absperrung

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute die großflächig ausgelaufenen Kraftstoffe ab. Trotz auffälliger Absperrungen hätten einige Verkehrsteilnehmer versucht, diese zu umfahren und durch die Einsatzstelle zu fahren, merkt die Feuerwehr an.