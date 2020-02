Herne: Lidl öffnet modernisierte Filiale mit E-Tankstelle

Der Discounter Lidl hat seine Filiale an der Roonstraße 14 in Herne modernisiert und erweitert. Nun öffnet sie nach mehrwöchigem Umbau neu.

Die Lidl-Filiale an der Roonstraße in Baukau gibt es seit zwölf Jahren, teilt der Discounter mit. Lidl-Verkaufsleiterin Kathrin Pröhl freue sich, „dass wir unseren Kunden nach fünfwöchiger Modernisierung wieder ihre gewohnte Filiale in schöner und moderner Optik präsentieren können“. Im Zuge der Modernisierung habe Lidl die Verkaufsfläche um 200 Quadratmeter auf rund 1200 Quadratmeter erweitert. Zum Vergleich: Dann ist diese Filiale in etwa so groß wie die „XL-Filiale“ von Lidl auf der Holsterhauser Straße, für die es aber Ausbaupläne gibt.

Parkplatz mit 120 Plätzen erhält eine E-Ladesäule

Durch die Erweiterung sei Platz geschaffen worden für breitere Gänge und eine ansprechendere Warenpräsentation, heißt es weiter. Zu den weiteren Maßnahmen gehörten der Einbau eines neuen Backregals, ein neuer Fliesenfußboden, eine neue Decke, der Anstrich der Wände, der Umbau des Pfandraums sowie der Umbau des Personal- und Sanitärbereichs. Im Außenbereich der Filiale sorgt eine neue Verkleidung der Fassade für mehr Attraktivität.

Der Parkplatz mit seinen 120 Kundenparkplätzen sei ebenfalls saniert worden und erhalte eine E-Ladesäule, an der Kunden ihre Fahrzeuge mit einer Leistung von 50 und 22 Kilowatt laden könnten. Diese Filiale sei der zweite Lidl-Standort mit Elektrotankstelle in der Region, bundesweit werde bis März 2020 ein flächendeckendes Netz mit E-Ladestationen entstehen, kündigt Lidl an.

Deutlich reduzierte Stromverbräuche und weniger Kohlendioxidausstoß

Einen wichtigen Aspekt der Modernisierung bilde die energetische Sanierung: Der Tausch der Heizung gegen Brennwerttechnik und eine komplett neue Elektrik und Gebäudesteuerung sorgten für deutlich reduzierte Stromverbräuche und weniger Kohlendioxidausstoß, so Lidl weiter. Gute Wärmedämmung, eine erneuerte Lüftungsanlage sowie energiesparende LED-Beleuchtung sparten weitere Energie ein.

Bei der Wiedereröffnung am Donnerstag, 27. Februar, 7 Uhr, gebe es „viele attraktive Angebote“, wirbt der Discounter. Kunden, die am Eröffnungstag am Glücksrad drehten, hätten die Chance auf einen „kleinen Gewinn“. Außerdem gebe es Kaffee und Gebackenes. Nicht zuletzt: Für die Jüngsten werde ein Kinderschminken am Samstag, 29. Februar, angeboten.