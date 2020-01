Herne. Bei einem Autounfall in Herne sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Ein Lieferwagen schleuderte in eine Hausfassade.

Herne: Lieferwagen schleudert bei Unfall in Wohnhaus

Beim Linksabbiegen auf einer Kreuzung hat es am späten Mittwochabend einen schweren Unfall gegeben. Ein Lieferwagen schleuderte in ein Wohnhaus. Drei Personen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Gegen 21.25 Uhr krachten auf der Kreuzung Kurhausstraße/Steinstraße ein Mercedes Sprinter und ein Fiat Panda zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab. Sie durchbrachen ein Geländer. Der Sprinter prallte in die Fassade eines Wohnhauses, der Panda kam unmittelbar an einem Schnellimbiss zum Stehen.

Polizei schätzt den Sachschaden auf über 30.000 Euro

Am Fiat wurde die Fahrerseite eingedrückt. Der Mercedes krachte in den Erdgeschoss-Balkon eines Mehrfamilienhauses, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen auf Nachfrage.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt über 30.000 Euro. Der Fiat eines Pizza-Lieferservices dürfte einen Totalschaden erlitten haben, der Schaden am Mercedes wird auf 8000 Euro geschätzt, der an dem Wohnhaus auf 12.000 Euro, berichtete der Polizeisprecher.

Die Unfallursache muss laut Polizei noch ermittelt werden. Den ersten Erkenntnissen nach, wollte der 50-jähriger Fahrer des Panda auf der Kreuzung nach links in die Steinstraße abbiegen. Der Mercedes fuhr in gleicher Richtung hinter dem Panda und versuchte den Fiat zu überholen, just als der zum Abbiegen ansetzte. Der 19-jähriger Fahrer des Sprinters und sein 16-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (dae)