Das Orkantief „Sabine“ hat Herne erreicht. An der Sodinger Straße stürzte schon am Nachmittag ein Baum um.

Herne. Das Orkantief „Sabine“ schüttelt Herne kräftig durch - mit Sturmböen bis zu Windstärke 12. Hier das Wichtigste aus der Stadt in Kürze.

Herne: Live-Blog - Orkantief „Sabine“ schüttelt Stadt durch

Das Orkantief „Sabine“ hat am Sonntagabend die Stadt erreicht. Wind peitscht durch die Stadt, die Lage ist nach Auskunft der Verwaltung aber noch verhältnismäßig ruhig.

So verläuft das Orkantief „Sabine“:

22.00 Uhr: Die Situation im Führungsstab der Feuerwehr bleibe ruhig, meldet die Stadt. Aktuell laufe ein Einsatz an der Schulstraße in Herne-Mitte. Dort drohe ein Baugerüst auf die Straße zu kippen. Die Feuerwehr sei unterwegs.

21.48 Uhr: Der Einsatz auf der Dorstener Straße ist beendet. Die Fahrbahn ist wieder frei. Dort hatte die Feuerwehr eine umgestürzte Birke zersägt.

21.45 Uhr: Zur Erinnerung: Trotz des Orkans findet am Montag in Herne regulärer Unterricht statt. Während in zahlreichen Städten alle oder viele Schulen vorsorglich geschlossen bleiben, so etwa in Essen und Oberhausen, sind die Schulen in Herne geöffnet, hat die Stadtverwaltung gemeldet. Zur Schule müssen Kinder und Jugendliche aber nicht: Eltern dürfen demnach selbst entscheiden, ob ihren Kindern der Weg zur Schule zuzumuten ist. Falls die Kinder zu Hause bleiben, sollen sie die Schule unverzüglich darüber informieren.

21.30 Uhr: Auf die Heinrich-Imig-Straße in Wanne ist eine Palette mit Dämmmaterial gestürzt. Die Feuerwehr konnte sie schnell zur Seite räumen, meldet die Stadt.

20.30 Uhr: Die Lage in Herne ist angesichts des Orkans vergleichsweise ruhig, meldet die Stadt. Aktuell laufen demnach Einsätze in Wanne. Auf der Dorstener Straße sei eine Birke umgekippt. Außerdem drohten an einem Gebäude Dachziegel herunterzufallen, heißt es. Insgesamt seien am Sonntagabend mehr als 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr Herne im Dienst.

18.30 Uhr: Das Sturmtief „Sabine“ hat gegen Abend die Stadt Herne erreicht. Der Führungsstab der Feuerwehr hat um 17 Uhr die Arbeit aufgenommen, meldet die Stadt – auch wenn es mit sturmbedingten Einsätzen bis 18.30 Uhr noch sehr ruhig sei.

Die Feuerwehr Herne bittet Bürger darum, in der ersten Phase des Unwetters nur wichtige und schwerwiegende Ereignisse zu melden. Dazu gehörten: Ereignisse mit akuter Gefahr für Menschen, komplett blockierte Straßen, insbesondere Hauptverkehrsstraßen und Autobahnen, akute Gefahrenstellen (z.B. lose Dachteile, die auföffentlichen Raum stürzen könnten).

Bei schweren Unwettern gehen unzählige Meldungen über den Notruf 112 bei der Feuerwehr ein, heißt es aus der Leitstelle. Lebenswichtige und dringende Einsätze hätten natürlich immer Vorrang. „Wir bitten deshalb um Nachsicht, wenn es bei weniger dringenden Einsätzen (zum Beispiel: blockierte Gehwege oder geringe Mengen Wasser im Keller) zu Wartezeiten kommt“, so die Feuerwehr.