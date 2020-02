Herne: LWL-Kulturstiftung fördert 2020 und 2021 Projekte

Die LWL-Kulturstiftung fördert auch in Herne wieder Projekte.

Herne. Die LWL-Kulturstiftung fördert auch in diesem und im kommenden Jahr in Herne Projekte. Bei der Förderung sind Antragsfristen zu beachten.

Am 29. Februar endet die erste Frist, die insbesondere für in diesem Jahr startende Kulturprojekte relevant ist. Das Kuratorium der Stiftung entscheidet über alle Anträge im Mai dieses Jahres. Projekte, die 2021 beginnen, können in der zweiten Vergaberunde mit einem Antrag vorgestellt werden. Die Antragsfrist ist dann der 31. August, das Kuratorium tagt dazu im November dieses Jahres.

Mit der Möglichkeit, größere Institutionen ebenso wie kleine Vereine zu unterstützen, berücksichtigt die LWL-Kulturstiftung die Vielfalt der gewachsenen Kulturszene.

Fachlich und inhaltlich versierte Ansprechpartnerinnen der Stiftung beraten Kulturakteure gern persönlich bei der Antragstellung. Mit einer rechtzeitigen Einbindung der LWL-Kulturstiftung in die Projektplanung lassen sich eine notwendige Profilschärfung, die kulturelle Ausrichtung der Projekte oder Kooperations- und Finanzierungspartner rechtzeitig vor Antragsfrist einarbeiten. Die inhaltlich-kulturfachliche Beurteilung und letztendlich die Entscheidung über die Förderungen trifft das Kuratorium der LWL-Kulturstiftung. Für beide Fristen - 29. Februar und 31. August - gilt der Poststempel.

Alle Förderkriterien sowie Antragsunterlagen und Beispielprojekte sind auf der Internetseite der LWL-Kulturstiftung zu finden. www.lwl-kulturstiftung.de