Herne: Mietpreise sollen um 28 Prozent gestiegen sein

Herne. Laut einem Immobilienportal sollen die Mieten in Herne in zehn Jahren um 28 Prozent gestiegen sein – Mieterverein kritisiert die Berechnung.

Die Mietpreise in Herne sollen in den vergangenen zehn Jahren um 28 Prozent gestiegen sein. Das hat jetzt das Immobilienportal „Immowelt“ ermittelt. Damit bewegt sich Herne im Vergleich zu anderen Städten auf einem niedrigen Mietpreisniveau.

Laut „Immowelt“ lag der Mittelwert der Mieten 2009 noch bei 4,70 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. 2019 soll er nun auf 6,00 Euro angestiegen sein. Im Vergleich zu den anderen 79 Großstädten mit über 100.000 Einwohnern, die das Portal verglichen hat, sind diese Werte sehr gering, der prozentuale Anstieg jedoch recht hoch.

Bochum etwa auf dem gleichen Niveau wie Herne

Einen rasanteren Anstieg in NRW hat laut „Immowelt“ beispielsweise Düsseldorf hingelegt. Dort stiegen die Mietpreise demnach um 36 Prozent auf 10,30 Euro pro Quadratmeter. Die Nachbarstadt Bochum klettert mit einem Anstieg von 30 Prozent auf einen Mittelwert von 6,90 Euro Miete. Gelsenkirchen hingegen bleibe mit einem Wert von 19 Prozent auf 5,60 Euro hinter Herne.

Basis für die Berechnung der Mietpreise waren die auf der Internetseite des Portals inserierten Angebote, so das Unternehmen. Dabei seien nur Angebote berücksichtig worden, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise geben jeweils den Median, also den Mittelwert der angebotenen Mietwohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern wieder.

Mieterverein Herne hält Berechnung für unrealistisch

Der Mieterverein Herne kritisiert die Berechnung des Immobilienportals. Für Tanja Falke, Rechtsberaterin des Mieterverein, sind die genannten 28 Prozent für Herne extrem hoch. Es gebe zwar einen konstanten Anstieg, „genaue Zahlen kann man aber noch nicht nennen“, so Falke. Es sei nicht realistisch, dass das Portal bereits die Zahlen für 2019 berechnet habe. „Das ist eine Luftnummer“, so Falke. Denn ob die inserierten Angebote im Endeffekt wirklich so zustande gekommen seien, sei fraglich. „Für mich wirkt ein so hoher Anstieg in Herne eher unrealistisch.“