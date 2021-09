Foto: The Wolf Dorian

Singer-Songwriterin Felice tritt gemeinsam mit dem Artisten und Musiker Cortes Young in den Herner Flottmann-Hallen auf.

Kultur Herne: Musikduo spielt Showkonzert in den Flottmann-Hallen

Herne. Das Berliner Musikduo Felice & Cortez kommt mit einem magischen Showkonzert in die Herner Flottmann-Hallen. Worauf sich Besucher freuen können.

Mit seinem Showkonzert „Little Giftshop“ gastiert das Berliner Musikduo Felice & Cortes am 17. September in den Herner Flottmann-Hallen. Um 20 Uhr geht es los. Die Singer-Songwriterin Felice und der Artist und Musiker Cortes Young erzählen die magische Geschichte eines alten Antiquariats, in dem es tausend Dinge zu entdecken gibt.

Herne: Künstlerduo verbindet Jonglage, szenische Elemente, Film und Musik

Die beiden Musiker nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die Reise in eine fantastische Traumwelt. Dabei verbinden sie Jonglage, szenische Elemente, Stop-Motion-Filme und die speziell für „Little Giftshop“ komponierte Musik. Zur musikalischen Bandbreite gehören moderne Popklänge, gefühlvolle Soul-Balladen und kraftvolle Rock-Elemente.

Karten kann man unter www.proticket.de/veranstaltung/16933-felice-cortes/ oder telefonisch unter 02323 162953 kaufen. Eintrittspreise: Abendkasse 20 Euro / ermäßigt 15 Euro | Vorverkauf 17 Euro / ermäßigt 11,50 Euro zzgl. VVK-Gebühren (ggfs. zzgl. Versandgebühren).

