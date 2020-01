Herne: Nico Nobbe bei „The Biggest Loser“ eine Runde weiter

Die zweite Woche im Camp der Sat.1-Abnehm-Show „The Biggest Loser“ war für den Herner Nico Nobbe eine echte Herausforderung. Am Ende ist er mit seiner Leistung nicht zufrieden. Trotzdem reicht es für die nächste Runde.

Schon die erste Challenge in der Sendung am Sonntag bringt Nico Nobbe an seine Grenzen: Bälle auf einem wackeligen Wassersteg transportieren und in ein fünf Meter entferntes Ziel werfen. Das Problem: Nico geht diese Challenge ohne seine Brille an: „Für mich war es ohne Brille sehr schwer. Ich habe minus zehn Dioptrien. Ich wollte nicht, dass die Brille ins Wasser fällt, kaputt geht und ich sie nicht wiederfinde.“ Trotz seines Handicaps trifft Nico den ersten Ball. „Es war ein schönes Gefühl, als der Ball reingegangen ist. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gehört, als sich alle für mich gefreut haben“, erzählt der Kandidat der Sat.1-Show. Doch am Ende schafft er es nicht, für sein Team den Sieg zu holen.

Kandidaten müssen in einen verspiegelten Raum

Im „Raum der Arbeit“ musste sich Nico Nobbe seinem alten Ich stellen. Foto: © SAT.1

Im Anschluss geht es für die Kandidaten in den „Raum der Wahrheit“, einen komplett verspiegelten Raum. Dort sollen sich die Teilnehmer mit ihrem „alten Ich“ auseinandersetzen. „Ich habe darüber nachgedacht, wie ich aussah, als ich 70 Kilo weniger wog. Es ist sehr schwer mich anzusehen. Ich wollte wieder so schnell wie möglich raus“, sagt der Kandidat.

Auch auf der Waage wirkt Nico Nobbe ernüchtert, 3,7 Kilo hat er in dieser Woche verloren. Von 155,7 Kilo auf 152. „Ich habe mir erhofft, unter 150 Kilo zu kommen. Bei diesen Ergebnissen wird es sehr schwer. Mit vier Kilo wäre ich zufrieden.“ Sein Team-Chef Ramin Abtin dagegen findet lobende Worte: „3,7 Kilo sind ein super Ergebnis.“ Und auch Nico Nobbe hat am Ende der Woche doch noch einen Grund, sich zu freuen: Er ist eine Runde weiter.

Wie Nico und sein Team die nächste Challenge und Waage meistern, sehen die Zuschauer am Sonntag, 26. Januar, um 17.30 Uhr in Sat 1.