Herne: Nico Nobbe bei „The Biggest Loser“ eine Runde weiter

„Kämpfen für Team Blau“ – so lautete in der neuen Woche das Motto für den Herner Nico Nobbe in der Sat.1-TV-Show „The Biggest Loser“. Seit der vergangenen Sendung gehört Nobbe zum Team von Coach Ramin Abtin.

In der Sendung am Sonntag konnten die Kandidaten ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Und auch auf der Waage zählte dieses Mal das Ergebnis des ganzen Teams. „Jeder Fan von The Biggest Loser weiß, dass wir es lieben, Dinge ausgraben zu lassen. Aber heute sollen die Kandidaten etwas vergraben: ein komplettes Podest“, kündigte Moderatorin Christine Theis die Aufgabe der Woche an.

Challenge wird abgebrochen

Eine Runde weiter: Nico Nobbe. Foto: OH / Sat.1

Die Kandidaten müssen eine Statue komplett mit Sand begraben. Nach zweieinhalb Stunden hat das allerdings noch kein Team geschafft. Christine Theis bricht deshalb die Challenge ab. „Ich war einfach nur platt nach der Challenge. Ich habe da in dem Loch gesessen und dachte, ich will hier nicht mehr raus“, sagt Nico Nobbe.

Coach Ramin Abtin ist mit den Kandidaten im Team Blau trotzdem zufrieden: Sie seien auf jeden Fall eines der besten Teams, das er im Rahmen von The Biggest Loser je trainiert habe. Entscheidend wird es am Ende der Woche wie immer auf der Waage. „Von Woche zu Woche wird es schwerer abzunehmen“, sagt der 39-Jährige. Und das zeigt sich auch an seinem Ergebnis: 2,2 Kilogramm hat er in dieser dritten Woche abgenommen. „Ich habe mir viel mehr vorgenommen und viel mehr trainiert“, so der Herner enttäuscht.

Doch er hat Glück: Sein Team gewinnt knapp mit einer Gesamtabnahme von 1,93 Prozent gegenüber Team Rot mit 1,7 Prozent. Deshalb muss niemand aus Team Blau das Camp verlassen und Nico Nobbe hat in der kommenden Woche wieder die Gelegenheit, den Zuschauern zu zeigen, was er kann. Die nächste Sendung läuft am 2. Februar um 17:30 Uhr in Sat.1.