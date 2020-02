Herne. In Woche vier ist Schluss für den Herner Kandidaten bei „The Biggest Loser“. Nico Nobbe hat nur zwei Kilo abgenommen und muss die Show verlassen.

Herne: Nico Nobbe muss TV-Show „The Biggest Loser“ verlassen

„Heute war der härteste Tag, den ich je erlebt habe. Aber gut, so ist das hier. Da müssen wir durch“, so resümiert der Herner Nico Nobbe den ersten Tag der vierten Woche im Biggest Loser-Camp. Damit bezieht er sich nicht nur auf die anstrengenden Sporteinheiten und Trainingswettkämpfe, besonders emotional wird der 39-Jährige in dieser Woche gefordert.

Schon als Kind immer stabil

Grund dafür sind Nachrichten von zu Hause. Für den Herner gibt es ein Fotoalbum, das ihn viel über seine Vergangenheit nachdenken lässt: „Mein Vater hat damals immer versucht, alles mit Geld gutzumachen. Er hat mir das gekauft und das gekauft, wir sind immer in den Urlaub gefahren, immer Essen gegangen, und ich war schon als Kind immer stabil oder dick. Das ist dann mein ganzes Leben so gelaufen“, sagt Nico Nobbe.

Gemeinsam mit Coach Ramin Abtin schaut er sich die vielen Erinnerungen aus seinem Leben im Fotoalbum an. „Bei Nico war es so, dass er zum allerersten Mal richtige, echte Emotionen gezeigt hat. Er hat uns, also mir und dem Team, den wahren Nico gezeigt, der sehr verletzlich ist, der sehr verletzt wurde und der aktuell ziemlich einsam ist“, sagt Ramin Abtin.

Auf der Leinwand beim Public Viewing Anfang Januar im Vereinsheim der Sportfreunde Wanne: Nico Nobbe. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Ernüchterndes Ergebnis

Trotz der vielen Emotionen müssen sich die Kandidaten auch in dieser Woche wieder auf der Waage beweisen. Für Nico Nobbe ist das Ergebnis ernüchternd: Nur zwei Kilo hat er abgenommen, sein Gewicht reduziert sich damit von 149,8 Kilo auf 147,8 Kilo. „Zwei Kilo waren natürlich wieder sehr enttäuschend und da fragt man sich, wie so etwas passiert“, sagt der Herner.

Mit dem Ergebnis ist Nico Nobbe der Schwächste in seinem Team. Entweder er oder sein Teamkamerad Anthony müssen das Camp verlassen. Die Teammitglieder aus Team Blau entscheiden, wer geht. Sie entscheiden sich für Nico Nobbe. Und das obwohl sich der Herner in dieser Woche von einer ganz anderen Seite gezeigt hat: „Das war jetzt genau das Traurige an der Geschichte, genau jetzt als ich mich geöffnet habe und sie mich alle besser kennengelernt haben, muss ich gehen“, sagt Nico Nobbe.

Knapp 20 Kilogramm hat der Herner in der TV-Show insgesamt abgenommen. Ob Nico Nobbe es schafft, zu Hause alleine weiter abzunehmen, sehen die Zuschauer im Finale von „The Biggest Loser“ im April. Dann stellen sich alle Kandidaten noch einmal auf die Waage.