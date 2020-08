Herne: Ordnungskräfte überprüfen Mund-Nasen-Schutz in Bussen

Halten sich Fahrgäste an die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz in Bussen zu benutzen? Das überprüften die Ordnungskräfte in Herne (Themenbild).

Herne. In Herne haben Ordnungskräfte über 1000 Fahrgäste kontrolliert, ob und wie sie einen Mund-Nasen-Schutz nutzen. Das kam dabei heraus.

Zwei Teams von Polizei, Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) und HCR haben in Herne überprüft, ob Fahrgäste einen Mund-Nasenschutz benutzen – und wenn ja: ob sie ihn auch korrekt angelegt haben. Die Prüfer seien am Montag unterwegs gewesen, teilte die HCR am Dienstagnachmittag mit.

Überprüft worden sei am Montag das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in Herner Bussen, heißt es in einer Mitteilung. Die Ordnungspartner hätten über 1000 Fahrgäste an stark frequentierten Haltestellen sowie auf verschiedenen Buslinien kontrolliert. Ergebnis: Mehr als 98 Prozent der Fahrgäste hätten Mund und Nase ordnungsgemäß geschützt, 20 Menschen seien der Maskenpflicht nicht vollständig nachgekommen.

Ordnungsgelder in Höhe von 150 Euro wurden verhängt

Nach Erlass des Landes NRW verhängten die Mitarbeiter jeweils Ordnungsgelder in Höhe von 150 Euro, heißt es weiter. Die beteiligten Prüfer hätten ein positives Fazit dieser Aktion gezogen zahlreiche positive Resonanzen von Fahrgästen erhalten. Weitere Aktionen im gesamten HCR-Betriebsgebiet seien in den nächsten Tagen geplant.