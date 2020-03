Herne: Polizei entdeckt Drogen und Pistolen in Wohnung

Diese Drogen fand die Polizei in einer Wohnung in Wanne-Eickel.

Herne. In Wanne-Eickel hat die Polizei in einer Wohnung Drogen und Waffen gefunden, darunter eine Maschinenpistole. Ein Mann flüchtete.

Erfolg für die Polizei: Nach einem Zeugenhinweis haben Beamte in einer Wohnung in Wanne-Eickel Drogen und Waffen sichergestellt. Einen 33-Jährigen nahmen sie fest.

Ein Anwohner hatte am Dienstagabend, 10. März, gegen 20.15 Uhr den Notruf der Polizei verständigt, weil er Marihuana-Geruch aus einer Wohnung an der Deutschen Straße wahrgenommen hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Polizeibeamten wenig später an der Tür klopften, öffnete ein laut Polizei „sichtlich nervöser“ 33-Jähriger die Tür. Ein 31-Jähriger, der ebenfalls in der Wohnung war, flüchtete sofort – und verschwand.

In der Wohnung stellten die Beamten insgesamt 12,6 Kilogramm Marihuana sicher, außerdem Geld und drei Pistolen, darunter eine Maschinenpistole samt Munition. Der 33-Jährige wurde festgenommen.