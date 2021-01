Herne: Polizei sucht Vermissten - Fahrrad am Kanal gefunden

Herne. Die Polizei in Herne sucht einen 65-jährigen Mann. Sein Fahrrad wurde an einer Bäckerei am Rhein-Herne-Kanal gefunden.

Die Polizei sucht Jürgen K. aus Herne: Seit Donnerstag, 31. Dezember, 7.30 Uhr, wird der 65-jährige vermisst, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. K. wollte demnach mit dem Fahrrad Brötchen holen und kehrte nicht nach Hause zurück. Sein Fahrrad wurde an einer Bäckerei an der Straße Friedrich der Große am Rhein-Herne-Kanal in Herne aufgefunden.

Jürgen K. ist laut Polizei etwa 1,78 Meter groß, hat eine kräftige Statur, mittellanges grau- meliertes Haar und trägt einen Vollbart. Er ist mit einer blauen Jeanshose, beigen Schuhen und einer schwarzen Winterjacke bekleidet.

Die Polizei fragt: Wer hat Jürgen K. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise an die Rufnummer 0234/909-4441, zur Geschäftszeit an das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0234/909-4120 oder an jede Polizeidienststelle.

