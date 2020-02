Herne. Nach Überfällen auf Paketboten in Herne und Wattenscheid sucht die Polizei Zeugen und warnt vor einer neuen Masche. Ziel: hochwertige Pakete.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herne: Polizei warnt nach Überfall vor neuer Masche

Die Polizei warnt vor einer Masche, bei der Paketboten gezielt überfallen werden. Am Montag ereignete sich so ein Vorfall in Wattenscheid, bereits am Samstag, 1. Februar, wurde laut Polizei ein Paketbote in Herne überfallen.

Diesen Vorfall schildert die Polizei wie folgt: Gegen 10.20 Uhr wurde der Paketwagenfahrer an der Hochstraße in Eickel von einem dunkelhäutigen Mann und einem augenscheinlich deutschstämmigen Begleiter gezielt abgepasst und nach zwei Paketen gefragt. Deren Nachnahmewert lag bei circa 5500 Euro. Als der Angestellte den beiden Männern mitteilte, die Pakete nicht dabei zu haben, durchwühlte der Schwarzafrikaner den Laderaum, schlug dem Boten (52) mit der Faust ins Gesicht und rannte mit seinem Begleiter in Richtung Kleingartenanlage davon. Nach der Anzeigenaufnahme begab sich der Herner Paketbote in ärztliche Behandlung.

Bei dem Tatverdächtigen in Wattenscheid, der möglicherweise auch in Herne beteiligt war, handelt es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit ausgeprägten Lippen. Er ist 1,85 bis 1,90 Meter groß, war schlank und trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie schwarze Handschuhe.

Hinweise an: Kriminalkommissariat Wattenscheid 0234-909-8405 und Herne 0234-909-8505 sowie die Bochumer Kriminalwache, 0234-909-4441