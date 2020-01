Herne. Damit das Traumauto nicht zum Albtraum wird: Die Polizei gibt Tipps, worauf beim Kauf zu achten ist. Denn Betrüger sind auch in Herne unterwegs

Herne: Polizei warnt vor kriminellen Autoverkäufern

Die Polizei warnt vor betrügerischen Autoverkäufern. Knapp 150 Mal habe das Bochumer Fachkommissariat für Betrugsdelikte (KK 15) in den vergangenen zwei Jahren ermittelt, um die kriminellen Verkäufer vermeintlicher Traumautos ausfindig zu machen, die sich im Nachhinein als Albtraum erwiesen hätten. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Fotos aus gepflegten Wohngebieten

Die Verkäufer, die auch in Herne und Bochum unterwegs seien, arbeiteten „sehr abgezockt und mit großem schauspielerischen Talent“, wie ein Polizeisprecher erklärt. Die Fotos, mit denen die Fahrzeuge in den einschlägig bekannten Portalen angebotenen würden, seien in der Regel in gepflegten Wohngebieten entstanden. Unter einem Vorwand – ein Verwandter liegt in Herne im Krankenhaus oder ähnliches – würden die Interessenten hierher gelockt, in der Regel auf anonyme Parkplätze von Hochhaussiedlungen oder seit neuestem auch zum Hauptbahnhof in Bochum. Spätestens jetzt sei höchste Vorsicht geboten, so die Polizei.

Folgende Tricks würden angewandt: Immer wieder sei in den Kaufverträgen der Vorhalter als Verkäufer bereits eingetragen, zusammen mit einer Anschrift, die sich in der Nähe des Verkaufsortes befinde. Diese Anschrift weiche aber in der Regel von der in der Zulassungsbescheinigung ab.

Verkäufer lassen Ausweise fotografieren

Wenn die Verkäufer, die häufig aus Polen oder Rumänien kämen, bereitwillig ihre Ausweise fotografieren ließen oder sogar dazu drängten, ist immer Vorsicht geboten, da diese entweder als verloren aktenkundig seien oder zu Scheinhaltern gehörten.

Besonders vorsichtig sollte man sein, wenn in dem Kaufvertrag Zusätze aufgenommen werden wie: Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen, fehlende Schlüssel oder Sommer-/Winterreifen werden später „mit der Post“ zugesandt. Ebenso sei Vorsicht geboten, wenn die Reifen in einer Nachbarstadt abgeholt werden könnten. Dies diene lediglich dazu, den Verkäufer gedanklich abzulenken und selbst unerkannt vom Verkaufsort zu verschwinden.

Service-Heft und TÜV-Eintrag überprüfen

Zusammen mit den Fahrzeugen würden immer Servicehefte übergeben. Die Stempelabdrücke der prüfenden Betriebe stimmten in der Regel nicht mit den Wohnorten der Vorhalter überein. Grundsätzlich sollte man prüfen, ob es das Autohaus an der angegebenen Anschrift überhaupt gibt.

Beim Fahrzeugbrief würden die Anzahl der Vorhalter und das Erstzulassungsjahr häufig gefälscht. „Um den ursprünglichen Eintrag zu entfernen, rauen die kriminellen Autoverkäufer das Dokument nicht selten mit einer scharfen Klinge an, um dort neue Eintragungen vorzunehmen“, so die Polizei. Das sei häufig schon mit bloßem Auge sichtbar. Wenn TÜV-Prüfberichte ausgehändigt würden, sei auf das Schriftbild der Fahrgestellnummern zu achten, denn diese wichen bei den Fälschungen in der Regel gut sichtbar vom sonstigen Schriftbild ab.