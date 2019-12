Herne: Radojka Mühlenkamp geht in den Ruhestand

Mehr Chancengleichheit für die Kinder der Gastarbeiter: Mit diesem Ziel traten ab 1980 überall im Land die bald als „RAA“ bekannten „Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung der Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien“ an. Eine der ersten Gesichter dieser Einrichtung in Herne ist Radojka Mühlenkamp, die später die RAA leitete und vor sechs Jahren ins Kommunale Integrationszentrum überführte. Nach 38 Jahren verabschiedet sie sich jetzt in den Ruhestand.

Rucksackprojekt in der Kita Unser Fritz Straße im Jahr 2017. Elternbegleiterin Senay Karaoglan mit Müttern und Kindern. Foto: Ralph Bodemer / FUNKE Foto Services

Schon in der Kita ansetzen

Wer Migranteneltern unterstützen will, muss früh ansetzen. Dieser Überzeugung folgend startete die RAA etwa in den Kitas das „Rucksack-Projekt“: Frauen aus zumeist türkischen Familien sollten andere Mütter mit den Anforderungen des deutschen Bildungssystems vertraut machen. Mit Erfolg, wie Radojka Mühlenkamp sagt: „Der Start verlief angstfreier. Sie sind schon sicherer in die vorschulischen Untersuchungen gegangen und waren stolz, dass sie ihre Kinder motorisch, sprachlich und sozial besser vorbereiten konnten.“ Das sei auch von den Grundschulen positiv bemerkt worden, wo das Programm „Eltern und Schule“ anknüpfte.

Wenn man sich den Bildungserfolg der Gastarbeiterkinder und -enkel anschaue, sei festzustellen: Mehr dieser Kinder machten heute Abitur oder Fachabitur, mehr gingen in Ausbildungsberufe, würden Meister, gründeten Unternehmen. „Da hat sich eine Menge getan. Wir übersehen gerne auch die Erfolge.“

Radojka Mühlenkamp (Mitte) 2018 bei der Vorstellung eines Projekts zur Sprachförderung für Flüchtlinge. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Geflüchtete kamen aus Krisengebieten

Was damals nicht abzusehen war: Neben den Arbeitsmigranten aus der Türkei suchten später Menschen aus Südosteuropa und Flüchtlinge aus Krisenregionen in Deutschland ein neues Zuhause. Ein Lernprozess für beide Seiten. „Wir haben gedacht, dass hochqualifizierte Menschen zu uns kommen“, sagt Mühlenkamp, „die nach sechs Monaten in den Arbeitsprozess eintreten und den Facharbeitermangel beheben könnten. Das ist nicht so passiert.“ Auch wenn die Geflüchteten heute schneller in die Integrationskurse kämen als damals, sei der Prozess des Ankommens nicht abgeschlossen. Wichtig findet sie, „dass sich keine Parallelgruppen bilden“ und den Zugewanderten Zugänge in die Gesellschaft geöffnet würden. „Da ist jeder Einzelne gefragt“.

Lokales Zur Person: Radojka Mühlenkamp Radojka Mühlenkamp (65) ist Erziehungswissenschaftlerin. Sie kam 1981 als stellvertretende Leiterin zur Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) nach Herne, die 2013 unter ihrer Leitung zum Kommunalen Integrationszentrum (KI) wurde. Radojka Mühlenkamp lebt in Oberhausen. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. „Entschleunigung“ heißt das Stichwort für den Ruhestand: Radojka Mühlenkamp will ihr Italienisch vertiefen, mehr Sport treiben und sich um die Enkel kümmern.

Für Rumänen und Bulgaren sei nicht in erster Linie Deutschland das Ziel, sagt Radojka Mühlenkamp. „Sie wandern aus einer Existenznot aus, die wir uns nicht vorstellen können.“ Existenzsicherung sei deren oberstes Ziel - was Institutionen wie dem Kommunalen Integrationszentrum den Zugang nicht leicht mache. Fehlende Bildung und prekäre Arbeitsverhältnisse kennzeichneten die südosteuropäische Migrantengruppe. Schwierige Voraussetzungen, denn, so Mühlenkamp: „Integration braucht Stabilität.“

https://www.waz.de/staedte/herne-wanne-eickel/integrationzentrum-loest-raa-ab-id7849760.htmlGerade für die neu Zugewanderten brauche es noch einmal Mittel, um sie auch im höheren Lebensalter „im Modul-Baukasten-System“ zu qualifizieren und immer wieder sprachlich zu fördern. Da müssten Kommunen mit Partnern wie der Wirtschaft, dem Jobcenter und Beratungsstellen Hand in Hand arbeiten. Und: „Integration braucht eine gute Relation zwischen Zugewanderten und hier Ansässigen.“ Sie denkt an das Ruhrgebiet mit seinen Problemen, das bei vielen Migranten beliebt sei. Hier müsse man Instrumente finden, die eine gerechtere Verteilung in die Regionen förderten.

Das Haus am Rademachers Weg, hier noch mit dem Schild „RAA“. Ab 2013 wurde daraus das Kommunale Integrationszentrum (KI). Foto: Franz Luthe / WAZ FotoPool

„Mit Aufklärung dagegen halten“

„Immer mehr Offenheit“ verspüre sie in Herne gegenüber der Erkenntnis, dass die Gesellschaft heterogen sei. Das zeige sich unter anderem daran, das Menschen mit Migrationshintergrund mehr und mehr etwa in der Stadtverwaltung Herne beschäftigt und sichtbar seien. Andererseits macht ihr das Erstarken rechter Populisten Sorgen. „Woher kommt der Hass?“, fragt sie sich und sieht, dass argumentativ den fremdenfeindlichen Ressentiments nicht beizukommen sei. Für die Integration brauche man alle. „Man kann nur mit Aufklärung dagegen halten. Es gibt ja Gott sei dank Gegendemonstrationen, das lässt hoffen.“

„Es braucht drei Generationen“, sagt Radojka Mühlenkamp, bis eine gleichberechtigte Teilhabe von Migranten in der Gesellschaft erreicht sei. Dass sie es selbst als Tochter eines bosnischen Vaters und einer deutschen Mutter aus dem konservativen Münsterland heraus geschafft hat, schulisch und beruflich ihren Weg zu gehen, habe sie nur ihren Eltern zu verdanken, die sich der - trotz guter Leistungen - ausgesprochenen Realschul-Empfehlung widersetzten. Ihre Erkenntnis: „Kinder brauchen einzelne Menschen, die sie stark machen, egal ob Eltern, eine Nachbarin oder Lehrerin, und die ihnen sagen: Du kannst was, du schaffst das.“https://www.deutschlandfunk.de/kommunales-integrationszentrum-herne-integration.1769.de.html?dram:article_id=395751