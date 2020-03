Wenn das Publikum nicht mehr in die Säle kommen darf, kommen die Künstler zu den Zuschauern in die gute Stube. Angesichts der Auftrittsverbote für die nächsten Wochen haben sich Moderator und Entertainer Helmut Sanftenschneider und ein paar Künstlerfreunde und -freundinnen etwas ausgedacht: Sie produzieren und senden jeden Tag von Dienstag bis Freitag ein halbstündiges Live-Video.

Video aus dem Büro

"Unser Büro in Bochum-Gerthe kann so erweitert werden, dass wir darin mit jeweils zwei Gästen Platz haben", erklärt Sanftenschneider, der in Herne u.a. als Moderator der "Nachtschnittchen" und des "Tegtmeier"-Finales bekannt ist. "Natürlich mit Abstand." Geplant sei ein "lockeres Talk-Format", in denen der Moderator mit den Gästen plaudert und die Künstlerinnen und Künstler spontan Auszüge aus ihren Programmen zum Besten geben können.

Den Anfang machen am Dienstagabend (17. März) Comedian Christian Hirdes und der Musiker Guntmar Feuerstein. Sanftenschneider führt zum Auftakt durch den Abend, schließt aber einen späteren Moderatorenwechsel nicht aus.

Auf Ruhrgebietskünstler beschränken

"Ruhrkultur Live" soll das Late-Night-Format mit "Krisenkleinkunst" aus der Region heißen. "Wir beschränken uns aufs Ruhrgebiet", erklärt Helmut Sanftenschneider, bei dem sich schon viele Kollegen und Kolleginnen gemeldet haben. "Wir unterstützen uns gegenseitig", freut er sich über die Solidarität in Corona-Zeiten. Dass sich auch der eine oder andere bekannte Künstler anschließt, dem das Veranstaltungsverbot nicht so weh tut wie den kleineren Kulturschaffenden, ist seine Hoffnung.

Um die Verdienstausfälle wenigstens etwas zu kompensieren, können die Zuschauer über Paypal spenden, was direkt über die Homepage möglich ist.

Learning by Doing

Wenn zum Start mangels Erfahrung noch nicht alles hundertprozentig klappt, bitten die Sanftenschneiders - auch Frau und Sohn machen mit - um Nachsicht bei den Fans: "Learning by Doing" sei die Devise.

Ruhr Kultur Live, di-fr, 20.30 Uhr, auf Youtube. Alle Infos auch auf der Homepage https://www.n8-agentur.de/live-im-web.