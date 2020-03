Herne. Der Herner Kunstverein Schollbrockhaus hat sich dem Frühling verschrieben. Am Sonntag wird die Ausstellung „FrühlingsGefühle“ eröffnet.

Vereinzelt sind in der Natur schon Knospen zu sehen, die langsam den Frühling ankündigen. Da möchten die Mitglieder des Kunstvereins Schollbrockhaus gerne ein wenig nachhelfen. Mit der Ausstellung „FühlingsGefühle“ bringen ab Sonntag zwölf Künstlerinnen und Künstler den Frühling ins Haus.

„Es ist ja eigentlich eine Ausstellung, die sich um drei Themen dreht“, stellt Thomas Isenburg, Vorsitzender des Schollbrockhaus-Vereins fest. „Frühling, Gefühle und Frühlingsgefühle.“ So erwartet die Besucher ein Meer aus blühenden Blumen in allen nur möglichen Farbvariationen.

Ausdrucksvolle Frühlingsmotive

„Mohnblume" von Barbara Mocny, zu sehen im Rahmen der Ausstellung „FrühlingsGefühle" im Schollbrockhaus. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Helmut Manfreda hält sie mit vielen Details in Aquarellfarben fest. Marion Braun bringt sie in ausdrucksstarken Farben auf die Leinwand. Auch Sabine Hellinger und Barbara Mocny zeigen ihre Vorlieben für die blühenden Knospen. In einem Bild von Mechthild Nüsse sprießt der Spargel als bunte Stangen aus der Erde.

Das Frühjahr ist aber auch eine Zeit der Tiere. Doris Vierkötter-Schuff lässt ihre bunt getupften Gänse noch einmal durch ihr Bild stolzieren. Renate Jedwilayties hat kleine Laubfrösche beobachtet, die vorsichtig hinter den Pflanzen hervorschauen. Mit Pastellkreiden hält sie sie virtuos fest. Christine Stassfeld zeigt eine kleine Raupe, die sich gerade auf einem Blatt niedergelassen hat. Mit farbenfrohen bis idyllischen Landschaften bereichern Elli Kleinmann und Ingeborg Knappmann die Ausstellung.

Fotografien vom Meer

Fotografien vom Meer mit dramatischen Wellen und Wolkenformationen zeigt Thomas Isenburg. Damit die Blumen nicht nur auf Leinwand und Papier gebannt sind, verwandelt Blumen Oberkoxholt die ehemalige Mühle zur Eröffnung in einen kleinen Garten.

Es ist eine abwechslungsreiche Ausstellung geworden, die nicht nur ganz unterschiedliche künstlerische Techniken zeigt, sondern auch sehr individuelle Interpretationen des gemeinsamen Themas.

Die Ausstellung „FrühlingsGefühle“ wird am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr eröffnet. Sie ist bis zum 29. März im Schollbrockhaus zu sehen. Öffnungszeiten Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr.