Herne: Zwei Klassen der Josefschule 14 Tage in Quarantäne

Herne. Die Stadt Herne hat für zwei Klassen der Grundschule Josefschule eine Quarantäne von 14 Tagen angeordnet. Zwei Kinder wurden positiv getestet.

Die Stadt Herne hat am Freitag, 19. Juni, vorsorglich für zwei Klasse der Grundschule Josefschule an der Stöckstraße in Wanne-Eickel eine Quarantäne von 14 Tagen angeordnet. Bei zwei Kindern aus zwei Klassen sei laut Stadt ein Corona-Test positiv ausgefallen, so dass die Klassen nun bis zu den Ferien nicht mehr am Schulbetrieb teilnehmen würden.

Alle Betroffenen seien bekannt und durch die Gesundheitsbehörde informiert worden. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte würden einen Abstrich erhalten. Da der Infektionsweg in beiden Fällen nachvollziehbar sei, gehe man nach jetzigem Kenntnisstand davon aus, dass zwischen den beiden Fällen keine Verbindung besteht. „Die Schule selbst hält sich ausdrücklich an die bestehenden Schutzvorgaben“, so die Stadt.

Bei dieser Quarantäne handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die im Einklang mit dem üblichen Vorgehen bei solchen Fällen stehe, teilt die Stadt mit. Der weitere Schulbetrieb an der Schule finde unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienestandards der Landesregierung NRW wie gewohnt statt.

