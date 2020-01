Herne: Schüler nehmen mit Kerzen Abschied von Hans Tilkowski

Die Schüler der Hans-Tilkowski-Schule in Herne haben am Dienstag Abschied von ihrem berühmten Namensgeber genommen.

Torhüter-Legende Hans Tilkowski war am Sonntag nach längerer Erkrankung im Kreise seiner Familie im Alter von 84 Jahren gestorben. Sein Tod hatte auch in der Schule in Eickel Bestürzung ausgelöst. Am Dienstag kamen die Mädchen und Jungen in der Pausenhalle für eine Schweigeminute zusammen, danach zündete jeder Schüler eine Kerze zum Gedenken an Tilkowski an.

Sein Tod hinterlasse eine Lücke, die nicht zu schließen sei, hatte Schulleiter Lothar Heistermann am Montag im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion gesagt.