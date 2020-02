Sechs Monate nach einem folgenschweren Pistolenschuss in Herne-Horsthausen müssen sich drei Brüder (39, 46, 49) aus Herne seit Montag vor dem Bochumer Landgericht verantworten. Ein 31-Jähriger hatte auf offener Straße einen Oberschenkel-Durchschuss erlitten.

Dass der Mann nicht verblutet ist, war offenbar eine Sache von wenigen Zentimetern. Es war der 28. August 2019, als sich gegen 22.20 Uhr an der Gneisenaustraße die Ereignisse binnen Sekunden überschlugen. Erst war plötzlich ein Schuss gefallen, dann ein Pkw mit Düsseldorfer Kennzeichen davongerast. Ein 31-jähriger Herner war mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und noch in der Nacht operiert worden – potenzielle Lebensgefahr.

Hintergrund soll ein Streit um offene Geldschulden gewesen sein

Laut Staatsanwaltschaft war der Oberschenkelknochen des Opfers durch das abgefeuerte Projektil regelrecht „zersplittert“ worden. Wäre die Kugel in die nur wenige Zentimeter daneben gelegene Körperschlagader eingeschlagen, wäre der 31-Jährige binnen kürzester Zeit verblutet. Laut Anklage hatten die drei angeklagten Brüder dem späteren Opfer gezielt aufgelauert. Hintergrund soll ein Streit um offene Geldschulden gewesen sein.

Wie bekannt wurde, sollen der 49-jährige Angeklagte und das spätere Opfer zuvor wohl gemeinsam einen Döner-Imbiss betrieben haben. Die zwei 39 und 46 Jahre alten Brüder sollen das spätere Opfer damals unvermittelt angegriffen haben, während der dritte Bruder sich Schmiere stehend im Hintergrund hielt. Als der jüngste Angeklagte dann eine Schusswaffe hervorgezogen und auf den Oberkörper des früheren Geschäftspartner seines älteren Bruders gerichtet hatte, soll bei einer Abwehrbewegung des 31-Jährigen ein Schuss in dessen Bein abgefeuert worden sein.

Nach anfänglicher Flucht stellte sich der mutmaßliche Pistolenschütze noch in der Tatnacht auf der Herner Polizeiwache. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst Anklage wegen versuchten Totschlags erhoben. Da das Schwurgericht jedoch bei einer Vorprüfung keine ausreichenden Hinweise auf das Vorliegen eines Tötungsvorsatzes gesehen hatte, läuft das Verfahren vorerst „nur“ mit dem Vorwurf: „gefährliche Körperverletzung“. Richter Volker Talarowski stellte aber bereits klar, dass das keinesfalls auch so bleiben müsse. Eine Verurteilung wegen eines versuchten Tötungsdelikts sei immer noch möglich. Das mutmaßliche Opfer, das bis heute an Krücken läuft, soll am 12. März als Zeuge aussagen. Urteil: frühestens am 26. März.