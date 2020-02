Die SPD in Herne sucht das Gespräch mit den Bürgern.

Kommunalwahlen Herne: SPD will mit Bürgern über Wahlprogramm diskutieren

Herne. Die SPD in Herne will mit den Bürgern über ihr Kommunalwahlprogramm sprechen. Dazu lädt sie Interessierte zu einem Bürgerdialog ein.

Die SPD in Herne will im März 2020 ihr Kommunalwahlprogramm für 2020 bis 2025 beschließen. Im Vorfeld sucht sie den Dialog mit den Bürgern.

Das Kommunalwahlprogramm für die Wahl am 13. September beinhalte insgesamt zwölf Themenfelder, darunter unter anderem die Themen Soziales, Arbeit und Sicherheit, teilen die Sozialdemokraten mit. Vor der Verabschiedung auf einem Parteitag im März wolle die SPD ihre Überlegungen vorstellen, heißt es. Kritik und Anregungen seien dabei willkommen.

Zukunftswerkstatt im IGZ Herne Innovationszentrum

„Wir schreiben das Programm für unsere Stadt, daher ist für uns die Einbeziehung der Herner Bürgerinnen und Bürger unverzichtbar“, so der Herner SPD-Vorsitzende Alexander Vogt. Die Zukunftswerkstatt finde statt am Dienstag, 25. Februar, ab 18.30 Uhr im IGZ Herne Innovationszentrum am Westring 303.

Interessierte seien herzlich eingeladen. Die SPD bittet um eine Anmeldung über die Rufnummer 02323/94 91 34 oder über folgenden Link https://herne.spd-infoportal.de//Zukunftswerkstatt. „Wir freuen uns auf einen regen Austausch und spannende Diskussionen. Denn wir wollen gemeinsam Herne weiter voranbringen“, so Vogt.