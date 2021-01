Herne: St.Marien-Sternsinger verteilen Segen im „Drive-In“

Sternsinger in Corona-Zeiten: Henrike Steden (li.) sammelt beim "Drive-In" in St. Marien Baukau eine Spende von Friedrich Lengenfeld ein, der im Auto sitzen bleiben kann.

Herne. Wegen der Corona-Schutzauflagen hat sich die KJG in Baukau etwas überlegt: Spender erhielten im Auto den Segen. Die Aktion kam gut an.

Der traditionelle und stimmungsvolle Brauch des „Sternsingens“ hat in Herne-Baukau am Samstag coronakonform stattgefunden. Clever und kreativ startete die Katholische junge Gemeinde (KJG) von St. Marien die gelungene „Drive-In-Segens-Aktion“.

Spenden für Familien in der Ukraine

„Gesundheit und Kraft im Neuen Jahr, wünschen euch Caspar, Melchior und Balthasar“. Dabei verteilen sie den Segen für das Haus und sammeln Spenden für Kinder in Not. In diesem Jahr wird an Familien in der Ukraine gedacht, welche aufgrund von Arbeitsmigration getrennt voneinander leben müssen.

Mit einer Prise Originalität und Willenskraft wurde der traditionelle Brauch von der KJG jetzt coronakonform neu erfunden. „Damit die Aktion von Kindern für Kinder trotzdem stattfinden kann, mussten wir uns etwas Besonderes überlegen. Wir haben an das ‚Drive-In‘-Konzept von Burgerketten gedacht und uns dazu entschieden, diese Idee auszufeilen, so dass wir den Hygiene-Maßnahmen gerecht werden können“, so Mirjam Brinkbäumer von der KJG.

Das Konzept ist einfach: Vor dem Eingang der St. Marien-Kirche lenkt eine auffällige Beschilderung die Autos in die richtige Einfahrt. Ein paar Meter weiter stehen zwei Pavillons: Beim ersten Stopp nehmen die Organisatoren der KJG mit einer Spardose, die an einem verlängerten Arm befestigt ist, die Spende entgegen. Im zweiten Schritt wird der Segen von einem Sternsinger-Kind überreicht. Alles ohne das Auto verlassen zu müssen und mit Abstand.

Gelungene Aktion mit 130 Besuchern

Mehr als 130 Personen haben sich über den Tag verteilt, mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß mit Hund, den Segen für das neue Jahr abgeholt. „Die Leute haben die außergewöhnliche Aktion gut angenommen und sich gefreut, dass wir etwas auf die Beine gestellt haben“, so Mirjam. Zu den Besuchern haben nicht nur Mitglieder der Gemeinde gehört, sondern es seien auch viele neue Gesichter dabei gewesen.

„Wir freuen uns zu sehen, mit welch einer Hingabe Kinder diesen Brauch weiterführen und dass wir mit unseren Spenden etwas Gutes tun können“, so die Besucherinnen Andrea und Sandra aus Herne. Auch Dirk und Kerstin schätzen diese Aktion: Seit vielen Jahren gehöre das Dreikönigssingen für sie zum Jahresanfang. Mit Süßigkeiten unter dem Arm wollen sie den engagierten Kindern etwas zurückgeben.

Segenspakete in Briefkästen

Auch die Gemeinde St. Konrad in Constantin hat sich in diesem Jahr bemüht, den Segen auf Umwegen zu verteilen. Von Haus zu Haus wurden kleine Segenspakete in die Briefkästen geworfen. „Wenn wir zufällig Bewohner angetroffen haben, dann haben die Kinder mit dem Handy unseren Spruch abspielen lassen“, erzählt Wai Ying Fan-Keuchel. Besonders habe diese Aktion ältere Menschen berührt, so dass sogar Freudentränen zu sehen gewesen seien.

