Herne: Stadt unterstützt Mitarbeiter beim Kauf eines E-Bikes

Katastrophale Luftwerte, Stau und viel zu wenig Parkplätze – die Städte seien mit dem hohen Verkehrsaufkommen zunehmend überfordert, meint SPD-Umweltexperte Roberto Gentilini. Wenn die Stadt Herne und die städtischen Töchter ihren Mitarbeitern Leasingangebote für Elektrofahrräder anbieten, würde schon manches erreicht, sagt er.

Einzelne Bundesländer förderten die Anschaffung von E-Bikes bereits, so der Ratsherr vergangene Woche im Umweltausschuss. Nicht nur die Umwelt profitiere, sondern auch der Fahrradfahrer selbst: „Es gibt Studien, die belegen, dass Arbeitnehmer, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, zufriedener und ausgeglichener sind, außerdem meldeten sie sich seltener krank“, so Roberto Gentilini. Arbeitgeber, die Mitarbeitern Leasingangebote unterbreiteten, könnten die Anschaffung eines Jobrad-E-Bikes geltend machen wie ein Auto, beide Fahrzeuge würden gleichgestellt.

Tarifrechtliche Rahmenbedingungen sind ein Problem

Die Verwaltung habe die Möglichkeit bereits geprüft, sagte Josef Becker, Leiter des städtischen Fachbereichs Tiefbau und Verkehr. Eine Realisierung scheitere aber an tarifrechtlichen Rahmenbedingungen. Laut Verdi führe ein Leasing zu negativen Auswirkungen für Arbeitnehmer auf die Sozialleistungen bei einer Endgeldumwandlung. Deshalb also kein entsprechendes Angebot.

Die Verwaltung habe aber reagiert und biete ihren Mitarbeitern seit 2019 an, ein Fahrrad, Pedelec oder E-Bike mit einem Vorschuss zu finanzieren. „Der Höchstbetrag des Vorschusses beträgt 2560 Euro und wird anschließend in 20 gleichbleibenden Raten vom Gehalt einbehalten“, so Becker. 40 Mitarbeiter hätten das Angebot bislang in Anspruch genommen.