Nun ist es soweit – das erste Türchen am Adventskalender darf geöffnet werden. Dieses Jahr gibt es in Herne einen besonderen Adventskalender: Der ist draußen, hat keine Schokolade, aber viele bunte Steine.

„Mitte August habe ich eine Anfrage auf Facebook gesehen, ob nicht jemand eine Gruppe zum Thema Steine bemalen gründen möchte“, erklärt Silke van Lent. Da sie sich selber für das Thema interessierte und auch jemanden zur Unterstützung fand, gründete sie die Gruppe „Her-Steine“, die schnell wuchs und mittlerweile schon knapp 600 Mitglieder zählt. „Wir haben schon einige Aktionen gemeinsam gestartet.“

Gruppenmitglieder aus Herne verstecken Steine in den Parks

Bemalte Steine werden in den Parks versteckt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Ziel sei es, die Menschen vor die Tür zu bringen, sich über das Malen auszutauschen und neue Freunde zu finden. Öfter wieder herauszugehen und Menschen zu begegnen, diese Idee steckt auch hinter dem „steinigen Adventskalender“. Ab Sonntag, 1. Dezember, verstecken die Mitglieder der Gruppe – aktuell haben 25 fest zugesagt – Steine in den Herner und Wanner Parkanlagen. Die Steine tragen die Nummer eins bis 24 - wie bei einem richtigen Adventskalender, sind bunt bemalt und mit weihnachtlichen Motiven verziert. „Ich versehe meine Steine noch mit meinem Kürzel und schreibe Adventskalender darauf“, erklärt van Lent.

Doch wie funktioniert das Ganze genau? „Jeder soll so viele Steine mit unterschiedlichen Zahlen wie möglich sammeln“, erklärt sie. Die Steine nehmen die Finder als Andenken mit nach Hause. Sollte eine Zahl doppelt oder mehrfach gefunden werden, sollen die Sucher ein Foto davon machen, die Steine aber zurücklegen. „Die doppelten können in unserer oder einer Herner Gruppe gepostet werden.“

Silke van Lent hatte die Idee für den „steinigen Adventskalender“. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Die drei Steine-Sucher, die am Ende die meisten unterschiedlichen Zahlen gefunden haben, können sich über einen Gewinn freuen. Dazu müssen sie am 24. Dezember ein Foto all ihr Funde machen und in die Facebook-Gruppe posten oder per Messenger an Silke van Lent schicken. „Unsere Gruppe ist geschlossen. Wer sich dort nicht anmelden möchte, schreibt einfach an mich persönlich.“ Nach den Feiertagen würden die Gewinner dann ermittelt. Preise sind unter anderem Malsets für Steine. Für das nächste Jahr gibt es bereits neue Pläne, die den Schnitzeljagd-Charakter noch mehr in den Fokus stellen: „Wir wollen eine Geocaching-Aktion mit den Kindern vom Kinderheim organisieren.“