Herne: Unbekannter belästigt Kinder am Kanal sexuell

Herne. In Herne hat ein Mann vor den Augen von Kindern und einer Jugendlichen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstagabend, 9. Mai, am Rhein-Herne-Kanal zugetragen hat. Ein noch unbekannter Mann nahm laut Polizei sexuelle Handlungen an sich vor. Zwischen 19 und 20 Uhr befand sich eine 18-Jährige gemeinsam mit zwei siebenjährigen Jungen am Kanal in Herne-Horsthausen, teilt die Polizei mit. Die drei hielten sich auf der nördlichen Kanalseite, westlich der Kanalbrücke, nahe der Pöppinghauser Straße auf.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei setzte sich genau gegenüber, auf der südlichen Kanalseite, ein Mann mit freiem Oberkörper hin und nahm an sich sexuelle Handlungen vor. Dabei schaute er zu den Kindern sowie zur Heranwachsenden herüber. Kurze Zeit später entfernte sich der Unbekannte in westliche Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen

So wird der Tatverdächtige beschrieben: circa 30 Jahre alt, normale bis schlanke Statur und ganz kurz rasierte Haare. Eine sofort eingeleitet Personenfahndung verlief erfolglos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder außerhalb der Geschäftszeit sich bei der Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 zu melden.