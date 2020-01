Symbolbild: Die Feuerwehr musste in Herne am Freitagabend zu einem Brand auf dem alten Sportplatzgelände von Westfalia Gerne ausrücken.

Herne. Bei einem Brand ist das frühere Vereinsheim der Jugendabteilung von Westfalia Herne abgebrannt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Herne: Vereinsheim an Forellstraße vollständig abgebrannt

Das frühere Vereinsheim der Jugendabteilung von Westfalia Herne ist am Freitagabend vollständig abgebrannt. Um 18.45 Uhr am Freitagabend gingen bei der Herner Feuerwehr mehrere Hinweise auf das Feuer ein. Als der Löschzug in die Nähe des ehemaligen Sportplatzes von Westfalia Herne an der Forellstraße/Kaiserstraße kam, brannte das zehn mal zehn Meter große Holzgebäude bereits in voller Ausdehnung.

Die Berufsfeuerwehr Herne rief zur Unterstützung den Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr herbei. Der Brand wurde mit drei C-Rohren bis circa 21.20 Uhr gelöscht.

Gasflaschen explodierten mit lautem Knall

In dem Gebäude befanden sich nach Angaben der Feuerwehr mehrere Gasflaschen, die mit einem lauten Knall explodierten. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Das ehemalige Vereinsheim brannte nieder. Auch die Kriminalpolizei war vor Ort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Dazu wurden am Freitagabend noch keine Angaben gemacht.