Herne: Vier erfolgreiche Unternehmer erzählen vom Scheitern

Im vergangenen Jahr fand bereits eine Fuck-up-Night in den Flottmann-Hallen statt.

Herne. In den Flottmann-Hallen findet wieder eine Fuck-up-Night statt. Erfolgreiche Unternehmen erzählen vom Scheitern. Auch ein Herner ist dabei.

In den Flottmann-Hallen findet am Donnerstag, 5. März, erneut eine sogenannte Fuck-up Night statt.

Dabei erzählen vier erfolgreiche Unternehmer von ihren Fehlschlägen. Unter anderem berichten sie, was falsch gelaufen ist, welche Fehler sie gemacht haben, was sie daraus gelernt haben und was sie anders machen würden.

Zu den Sprechern gehört diesmal auch Henrich Kleyboldt. Er ist Geschäftsführer des Herner Industrie-Dienstleistungsunternehmen Ifürel und Vizepräsident der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Die weiteren Gäste sind Raphael Kirsch, Nora Breuker und Thorsten Schröder.

Zum Hintergrund: Fuck-up-Nights ist eine globale Bewegung, die 2012 in Mexiko geboren wurde, um das Scheitern von Start-Ups öffentlich zu teilen. Nach jedem Sprecher gibt es eine Frage/Antwort-Session, sowie Zeit zum Netzwerken.

Beginn ist um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Ort: Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers. Der Eintritt kostet zwischen 4,90 und 9,90 Euro.