Herne: Wananas schließt nach Rekordjahr für Wartungsarbeiten

Das Wananas zieht Bilanz: Im abgelaufenen Jahr habe das Freizeit-, Sport- und Schulbad in Wanne-Eickel 210.000 Badegäste gezählt – 15.000 Menschen mehr als in den Vorjahren. Bäderchef Lothar Przybyl zeigt sich damit sehr zufrieden. Die Grünen bohren unterdessen nach. Sie haben Fragen zu den Aqua-Kursen; dort kommt nach einem Streit mit der Herner Bädergesellschaft ein neuer Betreiber an Bord.

Lothar Przybyl, Chef der Herner Bädergesellschaft, spricht von einem „erfolgreichen Schwimmbadjahr“ für das Wananas. Die Besucherzahlen seien gegenüber den Vorjahren noch einmal deutlich angestiegen, sowohl bei den Schwimmbadgästen als auch im Bereich der Event-, Kurs- und Sauna-Angebote – und das gegen den regionalen Trend, heißt es in einer Mitteilung der Bädergesellschaft.

Schwimmbad schließt wegen Wartungsarbeiten mehrere Wochen

Nach den Weihnachtsferien, am 7. Januar, schließe das Wananas bis voraussichtlich Anfang bis Mitte Februar wegen Wartungsarbeiten. In der mehrwöchigen Revisionszeit würden gesetzlich vorgeschriebene Arbeiten durchgeführt, unter anderem Dusch- und Filteranlagen kontrolliert, korrodierte Edelstahlelemente ausgetauscht. Außerdem werde das Wasser abgelassen und die Schwimmbecken würden gründlich gereinigt. Wichtig: Der Schul- und Vereinssport könne während der Revisionsarbeiten den Sportbereich ohne Einschränkungen nutzen.

Während der Ferien gebe es noch einige Highlights. Ein pralles Programm starte ab sofort mit Power Paddlern, Kajaks und anderen Spielgeräten im Wasser. Hinzu kämen kostenlose Bewegungsangebote wie Aqua-Fitness-Light für Jedermann. Am letzten Ferientag (Montag, 6. Januar) gebe es mit Action und Spaß noch einmal Wasserspektakel: Kinder bis 15 Jahren erhielten dabei 50 Prozent Rabatt auf den Eintritt.

Chef der Herner Bädergesellschaft: Lothar Przybyl. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Der Streit zwischen dem bisherigen Aqua-Kurs-Betreiber Outlex und der Bädergesellschaft hat unterdessen ein politisches Nachspiel: Die Grünen haken in dieser Angelegenheit nach und fordern Aufklärung von der Stadt. Wie berichtet, hat das Wanner Fitness-Unternehmen Outlex-Fitness, das bislang die Aqua-Kurse im Wananas durchgeführt hat, die Bädergesellschaft angegriffen. Die Bädergesellschaft habe dem externen Anbieter Outlex Kurse gestrichen und einen anderen Anbieter ins Boot geholt, kritisierte die Geschäftsführerin gegenüber der WAZ und warf der Bädergesellschaft „Vetternwirtschaft“ vor. Lothar Przybyl zeigte sich auf Anfrage der WAZ entsetzt und wies die Vorwürfe zurück.

Die Grünen wollen die Sache aber nicht auf sich beruhen lassen. Sie halten es für „fragwürdig“, wenn einerseits junge Menschen zu Firmengründungen ermutigt würden, die Stadt ihrerseits die Gründer dann aber in Existenznot bringe, so Fraktionsgeschäftsführer Rolf Ahrens. Auch sei „nicht ganz klar, was jetzt eigentlich der Vorwurf an Outlex-Fitness ist“. Im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen soll das Thema nach den Weihnachtsferien auf den Tisch. Dann wollen die Grünen von der Stadt unter anderem wissen, wie viele Wochenstunden die Firma Outlex bislang anbot und künftig anbietet, außerdem wie viele Stunden nun der neue Anbieter O-Fit übernimmt.