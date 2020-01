Herne. Der Revierpark Gysenberg feiert 2020 seinen 50. Geburtstag. Dazu bitten wir um Einsendungen: Wir suchen Fotos, Filme, Berichte, Anekdoten.

Herne: WAZ sucht Erinnerungen aus 50 Jahren Revierpark

Der Revierpark Gysenberg wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Aus diesem Anlass suchen WAZ und Revierpark alte Fotos, Filme, Erinnerungen, Geschichten und Anekdoten.

Die ersten Einsendungen haben uns bereits erreicht, wir hoffen aber noch auf weitere Beiträge. Die schönsten sollen in der WAZ und in einer Festschrift des Revierparks Gysenberg veröffentlicht werden. Hintergrund: Im Juni soll der 50. Geburtstag groß gefeiert werden, geplant sind im Revierpark unter anderem ein Festakt am 6. Juni, ein Familienfest am 7. Juni sowie ein großes Picknick, Poetry Slam, eine Ausstellung im Zelt, ein Erzählcafé sowie Motto-Tage in der Therme Lago, heißt es im Gysenberg. Zudem soll eine Festschrift herausgegeben werden, die die Geschichte des Gysenbergs beleuchtet, und die WAZ plant eine Serie.

Beiträge gesucht aus fünf Jahrzehnten

Gesucht werden nun Erinnerungen, Dokumente und Geschichten aus den fünf Jahrzehnten. Haben Sie schöne Bilder? Oder Filme? Oder können Sie ein spannendes, kurioses oder interessantes Erlebnis beisteuern? Einsendungen bitte per E-Mail an redaktion.herne@waz.de oder per Post an WAZ-Redaktion, Bahnhofstraße 64, 44643 Herne. Das Stichwort lautet „50 Jahre Revierpark Gysenberg“