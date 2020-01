Herne: Ziegen und Schaf offenbar aus Siedlung abgeholt

In der Esche heißt die kleine, beschauliche Siedlung in Sodingen, in der ein Hausbewohner zum Jahresende die Nachbarschaft aufgemischt hat. Er schaffte sich im Garten zwei Ziegen und ein Schaf an. Sehr zum Ärger der Nachbarn, die sich über Dreck, Lärm und Ratten beschwerten. Sie forderten die Stadt zum Handeln auf. Das hat sie nun getan.

Im Rathaus stießen die Anwohner auf offene Ohren. „Ziegen und Schafe dürfen in Wohngebieten nicht gehalten werden“, sagte Stadtsprecher Christoph Hüsken kurz vor Weihnachten. Allein: Einfach wegnehmen dürfe die Verwaltung dem Halter die Tiere nicht, hieß es. Die Stadt habe ein Ordnungsverfahren gegen die Tier-Besitzer eingeleitet, so wie es die rechtlichen Vorgaben vorsähen.





Die von der Stadt gesetzte Frist sei nun in der vorletzten Januarwoche abgelaufen, so der Stadtsprecher, und ein Verwaltungsmitarbeiter habe sich am Donnerstag vor Ort umgeschaut. Ergebnis: „Dem Anschein nach sind die Tiere weg.“ Die Nachbarn wird es freuen: Tierfutter liege überall in dem vermüllten Garten herum – ideal für Ratten, so eine Anwohnerin.