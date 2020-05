Herne: Zwei Verletzte und 23.000 Euro Schaden bei Unfall

Herne. Ein Autofahrer aus Bochum (26) ist an einer Ampelkreuzung in Herne-Mitte nahezu ungebremst auf ein Auto aufgefahren, das an der Ampel wartete.

Bei einem Auffahrunfall an der Sodinger Straße sind am Dienstag die beiden beteiligten Autofahrer verletzt worden. Außerdem entstand ein hoher Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich in Herne-Mitte an der Kreuzung Sodinger Straße / Bochumer Straße. Laut Polizeibericht fuhr gegen 19.20 Uhr ein 24-jähriger Bochumer in seinem SUV in Richtung Westring. An der roten Ampel in Höhe der Kreuzkirche wartete ein weiterer Bochumer (26) mit seinem Wagen auf die Grünphase. Der Fahrer des SUV fuhr, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben, nahezu ungebremst auf das stehende Auto auf.

Beteiligte Autofahrer kamen ins Krankenhaus

Beide Autofahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Während der 26-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde, musste der 24-Jährige stationär verbleiben. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird mit 23.000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache im Bochumer Verkehrskommissariat dauern an.