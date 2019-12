Herner AfD: Arbeitsbilanz im Rat fällt miserabel aus

Der AfD-Landesvorstand hat die Herner Parteispitze wegen eines „fortgesetzten schwerwiegenden Verstoßes“ gegen die Ordnung der Partei abgesetzt. AfD-Chef und Ratsherr Armin Wolf erkennt dies nicht an und spricht von einer „Intrige“ - Ende offen. Weniger Schlagzeilen macht die AfD im Rat und in den Ausschüssen: Sie findet dort nach wie vor vor kaum statt. Die Bilanz der zweiköpfigen Ratsgruppe und ihrer Vertreter in den Ausschüssen ist miserabel.

Bereits im März 2016 hat die WAZ knapp zwei Jahre nach der Kommunalwahl die Aktivitäten der Ratsgruppe erstmals unter die Lupe genommen. Dreieinhalb Jahre später fällt das Zeugnis ähnlich schlecht aus. Weniger als zehn schriftliche inhaltliche Anträge und Anfragen hat die AfD laut Ratsinformationssystem der Stadt in diesem langen Zeitraum in den Gremien gestellt, in denen sie vertreten ist (Rat, Bezirk Herne-Mitte, sieben Fachausschüsse). Und auch in Debatten tritt die Ratsgruppe kaum in Erscheinung.

AfD-Chef verweist auf seine Haushaltsrede

Fast schon an Arbeitsverweigerung grenzt der Output im aktuellen Jahr: Das Ratsinformationssystem weist 2019 genau eine inhaltliche Initiative der AfD aus. Im Kulturausschuss stellte die AfD eine Anfrage zum Thema „Stadtkunst“. Ist diese sehr sparsame Rats- und Gremienarbeit darauf zurückzuführen, dass die Partei in Herne vor allem mit sich selbst beschäftigt ist? Das will Armin Wolf gegenüber der WAZ nicht bestätigen.

Armin Wolf ist in der Herner AfD nicht nur Parteichef und Ratsherr, sondern auchBezirksverordneter und Geschäftsführer der Ratsgruppe. 2017 trat er für seine Partei bei der Bundestagswahl an. Foto: Jürgen Theobald (theo) / FUNKE Foto Services

„Es geht nicht um Anfragen zu längst bekannten Ursachen oder Anträgen, die sowieso abgelehnt werden. Es geht um unsere alternative Politik“, erklärt der 54-Jährige. Zur Arbeit der Ratsgruppe und der sachkundigen Bürger „verweise ich auf meine Haushaltsrede“.

Lokales AfD wirbt um parteilose Kandidaten Bei der Kommunalwahl am 13. September will die AfD in Herne in allen 27 Direktwahlkreisen und in den Bezirken antreten. Ob dies angesichts der dünnen Personaldecke und der internen Auseinandersetzungen gelingen wird, ist allerdings fraglich. Laut AfD-Landesvorstand gibt es aktuell nur 41 Mitglieder in Herne. Der Herner Kreisvorstand verletzte jedoch bei 13 dieser 41 AfDler „vorsätzlich und beharrlich“ Mitgliederrechte, so schrieb die NRW-Spitze der AfD an die Herner Mitglieder. Im Internet hat Hernes AfD-Chef Armin Wolf per Videobotschaft dafür geworben, dass auch Nicht-Parteimitglieder bei der Kommunalwahl antreten könnten.

Stadtverordnete verlassen den Saal

In dieser im November im Rat gehaltenen Rede hatte Wolf unter anderem die Flüchtlings- und Ausländerpolitik der Stadt angegriffen. Das gipfelte in dem Vorwurf, dass die Verwaltung mit der „Herner Toleranzpolitik“ Flüchtlinge „überproportional angelockt“ habe. Noch während der Rede verließen viele Stadtverordnete aus Protest den Saal. Tina Jelveh (Grüne) warf dem AfD-Chef vor, dass dieser seine rechtspopulistische Gesinnung, garniert mit Halbwahrheiten, zum Ausdruck gebracht habe.

Wenn es nicht um Inhalte ging, war die AfD weniger zurückhaltend: Die personelle Fluktuation insbesondere im Umweltausschuss war bemerkenswert. Seit Anfang 2016 hat die AfD ihren Vertreter in diesem Ausschuss gleich fünfmal ausgetauscht, was nicht zuletzt auf die Zerwürfnisse im Kreisverband zurückzuführen ist.

Antrag im Bezirk zu Helmut Schmidt

Ein Platz in Herne sollte nach Alt-Kanzler Helmut Schmidt (SPD) - hier 1980 bei einem Besuch der WAZ in Essen - benannt werden, so ein Antrag der AfD in der Bezirksvertretung. Foto: OH / FUNKE Foto Services

Ebenfalls auffällig: In der Bezirksvertretung Herne-Mitte hat Armin Wolf - er hat ein Doppelmandat und ist zusätzlich auch noch Geschäftsführer der Ratsgruppe - in den vergangenen dreieinhalb Jahren genau eine Anfrage gestellt, die er dann aber wieder zurückzog. Während die Mitglieder aller vier Herner Bezirksvertretungen in ihren zahlreichen Anfragen und Anträgen gezielt konkrete Probleme und Beschwerden von Bürgern aufgreifen, zielte Wolf hier wohl vor allem auf die Provokation: Der frühere Sozialdemokrat und Grüne wollte einen Platz nach Alt-Kanzler Helmut Schmidt (SPD) benennen lassen, zog den Vorstoß dann aber wieder zurück.