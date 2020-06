Herner AfD unternimmt neuen Vorstoß zur Wahl eines Vorstands

Herne. Die seit 2019 führungslose AfD Herne zerlegt sich weiter selbst. Warum es schon im Vorfeld der nun anstehenden Neuwahl einer Parteispitze knallt.

Sechs Monate nach der Absetzung der Herner AfD-Spitze unternimmt der Landesvorstand einen zweiten Versuch, einen neuen Vorstand zu wählen. Doch schon vor dem für Samstag um 11 Uhr in der Aula der Realschule Crange angesetzten Parteitag erklärt der bisherige Kreisvorsitzende Armin Wolf diese Veranstaltung für nichtig und kündigt weiteren Widerstand an. Der unerbittliche Streit könnte sogar dazu führen, dass beide verfeindete Lager zur Kommunalwahl am 13. September eine Kandidatenliste einreichen werden - und die Stadt über die „wahre“ Herner AfD entscheiden muss.

Beate Fiedler äußert sich nicht zur Kandidatur

Einen „fortgesetzten schwerwiegenden Verstoß“ hatte die AfD-Landesspitze Wolf & Co. Ende 2019 vorgeworfen und dies letztlich mit der Absetzung des Vorstandes geahndet. Die Herner Parteiführung habe die Rechte von 13 Mitgliedern (von insgesamt 41 Mitgliedern) vorsätzlich und beharrlich verletzt, hieß es. AfD-Ratsherr Armin Wolf warf und wirft der Landesspitze im Gegenzug vor, die zum Teil „extremistischen“ Mitglieder entgegen der Bundessatzung am Kreisvorstand vorbei aufgenommen zu haben.

Parteiinterne Gegner aus anderen Kreisverbänden sowie insbesondere die Hernerin Beate Fiedler vermutet Wolf hinter diesem Schritt und spricht von einer „feindlichen Übernahme“. Hintergrund: Bereits 2018 warf Fiedler, die damals zum erweiternden Kreisvorstand zählte, Wolf „diktatorische Züge“ vor, zog sich damals nach heftigem Gegenwind jedoch zunächst zurück. Wird sie nun am Samstag für den Parteivorsitz kandidieren? „Dazu werde ich mich vorher nicht äußern“, so Beate Fiedler, die inzwischen auch dem für Herne zuständigen AfD-Bezirksvorstand Arnsberg angehört, auf Anfrage.

Stadt sieht keine Grundlage für ein Verbot

Für Armin Wolf steht fest, dass Fiedler antreten wird. Auch er werde am Samstag als Kreissprecher kandidieren - „aber ohne Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Versammlung“, so Wolf zur WAZ. Ob der 54-Jährige überhaupt an dem Parteitag teilnehmen darf, ist allerdings fraglich: Der Landesvorstand hat bekanntlich beschlossen, Wolf alle „mitgliedschaftlichen Rechte“ zu entziehen. Auch das sei rechtlich unwirksam, so der Herner AfD-Politiker.

Das Landesschiedsgericht der AfD, bei dem er seit 2019 mehrfach vorstellig geworden sei, habe sich dazu bisher nicht geäußert. „Die sitzen das aus. Das ist bei uns in der Partei so üblich“, sagt Wolf. AfD-Landesvize Matthias Helferich will sich gegenüber der WAZ nicht zu dem internen Schiedsverfahren äußeren. Auch weitere Fragen - u.a. zum Parteitag und der aktuellen Mitgliederzahl - lässt er unbeantwortet.

Sicher ist derzeit wohl nur: Der Parteitag wird anders als Ende Februar beim ersten Versuch über die Bühne gehen. Damals verhinderte ein „Wasserschaden“ in der Gaststätte Bergschlösschen die Durchführung der Versammlung. Nach einer Prüfung genehmigte die Stadt den AfD-Antrag auf Nutzung der Cranger Schulaula. Es gebe keine rechtliche Grundlage, die Versammlung zu verbieten, so Stadtsprecher Christoph Hüsken zur WAZ. Nach Paragraph 8 der Gemeindeordnung hätten Einwohner das Recht, die öffentlichen Einrichtungen der Stadt zu benutzen.