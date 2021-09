Herner Feuerwehr muss am Sonntag gleich mehrmals ausrücken

Herne. Dreimal musste die Herner Feuerwehr am Sonntag zu Einsätzen ausrücken. Auch der Rettungsdienst verzeichnete ein hohes Einsatzaufkommen.

Gleich zu drei Einsätzen musste die Herner Feuerwehr am Sonntag, 5. September, ausrücken. Zunächst wurde der Löschzug der Feuerwache 2 am Mittag zu einer in Brand geratenen Waschmaschine in Wanne gerufen. Da die Anrufer nach Angaben der Feuerwehr vorbildlich reagierten und sowohl die Tür zum Badezimmer als auch zum Treppenraum schlossen, konnte die Brand- und Rauchausbreitung auf das Badezimmer beschränkt werden.

Zu Beginn des Einsatzes wurde ein Vogel und den Bewohnern wohlauf übergeben. Unterstützung bekamen die Berufsfeuerwehrleute bei diesem Einsatz von der Freiwilligen Feuerwehr, die kurz zuvor ihren Ausbildungsdienst beendet hatte.

Herne: Ursache für Rauchentwicklung waren brennende Gartenabfälle

Um kurz nach 17 Uhr wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Herne dann eine aus einem Hinterhof in der Neustraße gemeldet. Bei Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache 1 war diese laut Feuerwehr noch minimal zu erkennen. Nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen stellte sich heraus: Ursache war eine Feuertonne mit brennenden Gartenabfällen. Da keine weiteren Maßnahmen nötig waren, rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

Nur einige Minuten später rückte der Löschzug der Feuerwache 2 erneut aus, dieses Mal zu einem ausgelösten Heimrauchmelder. Aufmerksame Nachbarn hatten das Piepen des Melders wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Hier gab es jedoch schnell Entwarnung: Die Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnung und konnten keinen Auslösegrund finden.

Auch der Rettungsdienst der Herner Feuerwehr fuhr viele Einsätze

Im Bereich des Rettungsdienstes gab es am Sonntag ebenfalls ein überdurchschnittlich hohes Einsatzaufkommen. Zwischen 8 und 20 Uhr fuhren die Rettungskräfte über 50 Einsätze unterschiedlicher Schweregrade.

