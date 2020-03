Feuer Herner Feuerwehr rückt zu einem Kaminbrand in Baukau aus

Herne. Die Herner Feuerwehr musste am Freitagabend zur Cranger Straße ausrücken. Dort hatten Anwohner einen Kaminbrand gemeldet.

Ein Kaminbrand an der Cranger Straße in Baukau hat am Freitagabend zwei Stunden lang 31 Einsatzkräfte der Herner Feuerwehr beschäftigt. Mehrere Anrufer hatten den Brand um 19.15 Uhr gemeldet. Die Leitstelle entsandte daraufhin den Löschzug der Feuerwache 2 sowie zwei Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle.

Bewohner hatten das Haus verlassen

Die einzigen beiden Bewohner hatten laut Feuerwehr das Gebäude bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz kehrte den Kamin von der Drehleiter aus. Das im Kamin herabfallende Brandgut transportierte ein weiterer Trupp ins Freie, wo es von einem dritten Trupp mit einem Strahlrohr abgelöscht werden konnte.

Die anschließende Kontrolle des gesamten Wohnhauses mit einer Wärmebildkamera und Kohlenstoffmonoxid-Messgerät verlief ohne Auffälligkeiten. Die Einsatzstelle wurde nach Rücksprache mit dem Bezirksschornsteinfeger an den Hausbesitzer übergeben.