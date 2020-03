Herner Filmwelt erstattet Tickets für James Bond-Film

Herne. Die Herner Filmwelt hat den Vorverkauf für den verschobenen neuen James-Bond-Film gestoppt. So funktioniert die Rückerstattung des Kartenpreises.

Nachdem der Start des neuen James-Bond-Films verschoben worden ist, erstattet auch die Filmwelt in Herne ihren Kunden die bereits gekauften Karten.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, läuft „Keine Zeit zu sterben“ nun erst am 12. November deutschlandweit an und nicht im April wie angekündigt. „Wir haben den Vorverkauf gestoppt“, sagt dazu Kino-Chef Markus Köther.

Online-Tickets werden automatisch rückerstattet

Die Modalitäten der Erstattung der Ticketpreise stehen auf der Homepage des Kinos: Wer ein Online-Ticket gekauft hat, muss nichts weiter tun. Die Karte wird in den nächsten Tagen storniert und das Geld inklusive der Vorverkaufsgebühr zurücküberweisen. Sobald das passiert ist, bekommen die Käufer eine E-Mail, was bis Mitte der kommenden Woche dauern kann.

Tickets, die in der Filmwelt gekauft worden sind, können im Kino am Berliner Platz täglich ab 12.15 Uhr zurückgegeben werden. Der Kartenpreis wird in bar erstattet.