Foto: OH

Volles Haus: Rund 7000 Besucher lockte der Förderturm im Sommer zum Benefizfest an der Akademie Mont-Cenis (im Bild). Der Erlös wurde nun an zahlreiche Vereine übergeben.

Förderturm Herner Förderturm verteilt 25.000 Euro an Vereine

Herne. Warmer Regen für Vereine aus Herne und Umgebung: Vom Förderturm haben sie Spenden erhalten. Wer sich über die Finanzspritze freuen darf.

Der Herner Förderturm hat jetzt beim Cranger Weihnachtszauber eine Spendensumme in Höhe von insgesamt 25.000 Euro an 14 Vereine und Organisationen übergeben.

Vereine aus Herne und Umgebung nahmen auf dem Cranger Weihnachtszauber die Einzelspenden von Markus Lülf (re.) und dem Förderturm entgegen. Foto: Förderturm

„Die Spendengelder gingen an Vereine, die aus unserer Stadt und den Nachbarstädten nicht wegzudenken sind“, erklärte Markus Lülf, Vorsitzender der gemeinnützigen Förderturms. Diese leisteten auf vielfältige und großartige Weise Hilfe und Unterstützung, wenn Menschen, Familien und vor allem Kinder in Not gerieten.

Werbung fürs Benefizfest 2020

Und diese Vereine nahmen Einzelspenden entgegen: Frauenhaus Herne und Frauenhaus Castrop-Rauxel, Herner Tafel, Kinderpalliativzentrum Datteln, Kinderschutzbund Herne, Lukas-Hospiz, Oase, Palliativstation Herne, Schattenlicht, Tierschutzverein Herne-Wanne, Suppenküche Herne, Vielfalt und Weisser Ring Herne. Außerdem freuten sich Vertreter des Fördervereins der Schule am Schwalbenweg über eine Spende, mit der der Kauf eines Musikwagens finanziert werden soll. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung, die zum zweiten Mal nach 2018 im Rahmen der Weihnachtskirmes stattfand, durch Frank Lindner und Andy Rinus.

Markus Lülf und der Förderturm rührten bereits wieder die Werbetrommel für das traditionelle Benefizfest an der Akademie Mont-Cenis, die im nächsten Jahr am 24. und 25. Juli in Sodingen stattfindet. Eine vorweihnachtliche Überraschung für den Herner Förderturm gab es von Vereinsmitglied Christian Richter und seiner Frau, die dem Herner Förderturm aus dem Erlös eines Glühweinabends im Wirtshaus Herner Mark 500 Euro überreichten.