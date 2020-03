Herner Frauenwoche wird schon am Freitag offiziell eröffnet

Mit Kultur, Beratung und vielen Infoständen startet am Freitag, 6. März, die Herner Frauenwoche. Was die Besucherinnen zur Eröffnung erwartet.

Die „Powerfrauen“ sind in diesem Jahr früh dran: Schon zwei Tage bevor am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert wird, wird in Herne die Frauenwoche offiziell eröffnet. Das Veranstaltungsprogramm mit Infoständen, Kultur, Workshops und Beratung beginnt am Freitag, 6. März, um 16 Uhr im Herner Kulturzentrum.

Das Duo „TwoLightBlue" bei einem seiner früheren Auftritte bei der Herner Frauenwoche. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Gleichstellungsbeauftragte berichtet

Bereits eine halbe Stunde vorher stimmen die beiden Musikerinnen von TwoLightBlue die Besucherinnen ein. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Frank Dudda berichtet Hernes Gleichstellungsbeauftragte Sabine Schirmer-Klug von ihrer Arbeit und ihren Herausforderungen. Ab 16 Uhr haben dann auch zahlreiche Organisationen von Amnesty International bis zum Zeppelin-Zentrum ihre Stände aufgebaut. An einigen Ständen gibt es besondere Angebote wie Massage oder Handmassage, Mitmachaktionen und die Möglichkeit, sich professionell fotografieren zu lassen (für 5 Euro). Mitgebrachte Kinder werden betreut.

Die Beratungsangebote starten um 16.30 Uhr. Jeweils eine Dreiviertelstunde ist für Speedcoaching zur beruflichen Entwicklung, Infos über den Bildungsscheck und eine Kurzberatung für Alleinerziehende reserviert. Gleichzeitig beginnt der erste Workshop zur gesunden Ernährung, gefolgt von „Yoga für alle“ um 17.15 Uhr.

Stand-up-Comedy mit Sabine Bode

Auf der Bühne zeigen die „Kinder in der St. Elisabeth-Gruppe“ um 17 Uhr eine Tanzvorführung. Um 18 Uhr ist Comedy-Autorin Sabine Bode zu Gast: Die Bochumerin hat bereits für Harald Schmidt, Hape Kerkeling und Anke Engelke gearbeitet und beschließt den Eröffnungstag mit Stand-up-Comedy.