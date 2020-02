Die Herner Gleichstellungsstelle wird zum „Büro für Gleichstellung und Vielfalt“. Was im ersten Moment nicht mehr als eine Umbenennung zu sein scheint, ist doch von größerer Tragweite, wie die Leiterin Sabine Schirmer-Klug und und ihre Kollegin Cordelia Neige am Mittwoch erläuterten. So trägt der Zusatz „Vielfalt“ einer Möglichkeit Rechnung, die das Bundesverfassungsgericht 2017 eröffnete: Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen mögen, können sich im Geburtenregister als „divers“ eintragen lassen.

Flyer erklärt Vielfalt der Geschlechter

„Inter“, trans“ oder „queer“: Es herrsche Unsicherheit im Umgang mit der Vielfalt der geschlechtlichen Identitäten, macht die Gleichstellungsbeauftragte Schirmer-Klug deutlich. Hier wolle man mit der neuen Bezeichnung sichtbar machen, dass das Büro im ehemaligen Hallenbad am Berliner Platz auch in diesen Fragen Ansprechpartner sei. Wie damit umgehen, wenn die als Auszubildende eingestellte junge Frau ihre Lehre ein paar Monate später als Auszubildender antritt? Was tun, wenn eine Betroffene von Diskriminierung berichtet? Zur Begriffsklärung hat das Büro einen Flyer zur „Vielfalt der Geschlechter“ entwickelt, der von „Gender“ bis „transident“ alles Wissenswerte vermittelt. Darüber hinaus sind die Mitarbeiterinnen für alle Fragen offen.

Lokales Mehr Infos zum Büro für Gleichstellung und Vielfalt Das Büro für Gleichstellung und Vielfalt befindet sich am Berliner Platz 5, oberste Etage. Erreichbar per Mail über gleichstellungsstelle@herne.de oder 02323 162128. Das Büro für Gleichstellung und Vielfalt veranstaltet jedes Jahr die Frauenwoche, dieses Mal vom 6. bis 22. März. Sie wird am Freitag, 6. März, um 16 Uhr im Kulturzentrum Herne eröffnet.

„Vielfalt“ beziehe aber auch Frauen mit Migrationshintergrund und Frauen mit einer Behinderung ein, bei denen sich verschiedene Benachteiligungen gegenseitig verstärkten. Auch sie finden in dem Büro eine Anlaufstelle, die die Fachstellen wie das Inklusionsbüro und das Kommunale Integrationszentrum miteinander vernetze. Und das nicht erst seit gestern: Sabine Schirmer-Klug erinnert an den internationalen Frauentreff im Pluto und wiederkehrende Angebote für Frauen mit Handicap.

Sie arbeiten eng zusammen: Sabine Schirmer-Klug und Cordelia Neige vom Büro für Gleichstellung und Vielfalt, Marie Meinhardt, Abteilungsleiterin Gesundheitsförderung, und Kerstin Fischer-Friedhoff, Inklusionsbeauftragte beim Fachbereich Soziales (v.r.). Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Fachtagung über Partizipation von Frauen mit Behinderung

Ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit sei die Fachtagung „Free as a bird 2020“ am 18. März in der Alten Druckerei (mit der Wewole). Dort geht es um verschiedene Aspekte der Teilhabe von Frauen und Mädchen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben. Angesprochen sind Angehörige aller Gesundheits- und Sozialberufe, Teilnehmende des städtischen Inklusionsplans und die interessierte Öffentlichkeit. Bei früheren Veranstaltungen dieser Art seien jeweils um die 100 Besucherinnen erreicht worden.

„Informieren und sensibilisieren“: Das seien die Hauptaufgaben, die sich das Büro für Gleichstellung und Vielfalt gesetzt habe - übrigens mit unveränderter Mitarbeiterinnenzahl. Dabei werde die Diskriminierung aufgrund des weiblichen Geschlechts als vorrangig im Auge behalten. Zumindest innerhalb der Herner Stadtverwaltung habe man schon einiges in puncto Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung erreicht. Schirmer: „Wir haben Strukturen installiert, die gut funktionieren.“